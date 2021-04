Riaperture, le regole per i ristoranti: prodotti monodose al buffet e menù digitali

15 aprile 2021 a

I ristoranti saranno i primi a riaprire. Probabilmente a inizio maggio e nelle zone gialle: prima solo a pranzo poi anche a cena con il coprifuoco che dovrebbe slittare alle 24. E' quanto emerge dai protocolli - in parte già approvati dal comitato tecnico scientifico (Cts) sulle riaperture anticipati dal Corriere della Sera. Ci sono maggiori libertà per chi ha i tavoli all'aperto mentre le regole sono più stringenti per i locali al chiuso. Le distanze: almeno 2 metri di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso. Almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto. Le distanze possono essere ridotte solo se ci sono delle barriere. Va indossata la mascherina quando ci si alza dal tavolo, anche per andare in bagno.

Per i menù si consiglia la soluzione digitale. In alternativa, menù plastificati, che si possono sanificare, oppure su carta usa e getta (tipo le tovaglie). I tavoli vanno disinfettati ad ogni cambio di cliente. Nei locali che hanno solo il bancone ci dovrà essere un numero chiuso da quantificare in base alle caratteristiche del locale. Per la consumazione al banco bisogna mantenere i 2 metri di distanza tra un cliente e l'altro. Poi ci sono i buffet e i self service: nel primo caso i clienti non potranno toccare le pietanze che dovranno essere comunque servite sui piatti da parte di camerieri. La modalità self service potrà essere consentita solo in buffet che prevedono prodotti monodose confezionati.

Verranno in qualche modo agevolati coloro che hanno degli spazi all'aperto e per questo, con ogni probabilità, verranno prorogate le misure già messe in atto lo scorso anno per facilitare il posizionamento dei tavoli al di fuori delle mura dei locali attraverso l'esenzione del pagamento delle tasse per l'occupazione del suolo pubblico. Una misura che la scorsa estate aiutò non poco ristoranti e bar provati dal primo lockdown.

