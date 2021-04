Covid, cabina di regia con Draghi: ipotesi riaperture e ripristino zone gialle

14 aprile 2021 a

Venerdì prossimo cabina di regia del governo presieduta dal premier Mario Draghi sul tema della riaperture e sul ripristino della zona gialla. L'ipotesi la riporta Lapresse da fonti di governo. Alla riunione dovrebbero partecipare i capidelegazione delle forze di maggioranza che sostengono l’esecutivo.

Si attendono i nuovi dati dell’Iss per assumere decisioni. Nel corso della riunione, numeri alla mano, non è escluso si stabilisca di allentare sin da subito le misure che prevedono l’Italia divisa in rossa e arancione fino a fine mese, ripristinando - lo riporta Adnkronos - le zone gialle prima della scadenza contenuta nell’ultimo decreto legge del 30 aprile. "Se i dati lo consentono, nulla vieta di farlo. Ma bisogna procedere con i piedi di piombo per non annullare gli sforzi fatti sinora", dice proprio all’Adnkronos un ministro tra i più rigoristi, assicurando tuttavia che nel Cdm di oggi non è stato affrontato il tema. Di certo la questione verrà sollevata dalla Lega nella riunione di venerdì, con Fi che potrebbe accompagnare nella richiesta gli alleati di coalizione. Sullo sfondo il pressing delle regioni, che domani giovedì 15 aprile presenteranno al governo le linee guida per le riaperture in sicurezza.

Oggi sono tornati a Palazzo Chigi i vertici del Cts, Franco Locatelli e Silvio Brusaferro, ma sarebbero stati ricevuti non dal presidente del Consiglio bensì dal sottosegretario Roberto Garofoli. Intanto prende quota l’ipotesi di allentare le misure step by step, offrendo una serie di "date obiettivo" per le riaperture che consentano agli italiani di tornare a guardare al futuro, espressione usata più volte dallo stesso presidente del Consiglio. E continua a farsi spazio l’idea -a partire da maggio e sempre dati permettendo- di spostare più avanti le lancette del coprifuoco, portandolo dalle 22 alla mezzanotte così da consentire l’apertura dei ristoranti che hanno la possibilità di far cerare i clienti con tavolini all’aperto.

