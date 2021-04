Porta a porta del 14 aprile, Matteo Salvini ospite di Bruno Vespa

14 aprile 2021 a

Porta a Porta torna in seconda serata mercoledì 14 aprile: l'ospite di Bruno Vespa di oggi è Matteo Salvini. Dopo il ministro della salute, Roberto Speranza, tocca quindi al leader della Lega andare negli studi di Saxa Rubra per una delle trasmissioni più note e amate del grande pubblico interessato alla politica.

Ed è inevitabile che proprio la figura del ministro della salute sia al centro del dibattito, con Salvini che negli ultimi giorni si è espresso più volte in maniera contraria rispetto alle scelte dell'esponente di Liberi e uguali. Ma anche sul fronte delle riaperture, che Salvini vorrebbe vedere a stretto giro. "La Lega ha chiesto che i presidenti di Regione possano allentare le restrizioni, nelle zone dove i contagi sono sotto controllo, visto che possono inasprirle in presenza di dati preoccupanti. È un principio di autonomia, buonsenso e responsabilità, peraltro invocato anche da alcuni amministratori di centrosinistra. Purtroppo Pd e 5Stelle hanno bocciato il nostro emendamento. La Lega non cambia idea: le riaperture, seguendo ragionevolezza e dati scientifici, sono una priorità", aveva detto ieri con amarezza.

Ospite in serata di Carta Bianca, poi, aveva aggiunto: "Stiamo lavorando perché l’estate sia un boom economico, questo facciamo al governo. Quando ci sono dei lavoratori in piazza io sono sempre a favore del fatto che i lavoratori civilmente possano portare le loro proposte o le loro proteste. Altro è quelli che insultano i poliziotti o i carabinieri, quelli non sono lavoratori, sono degli imbecilli", aveva detto. Poi, sul tema vaccinazioni, ha aggiunto: "Non è una questione politica o di sensazione. Io oggi ho parlato con il generale Figliuolo, che è un generale degli alpini e ha la responsabilità della vaccinazione degli italiani, e se questo garantisce 45 milioni di dosi in arrivo io mi fido. Io di un generale degli alpini mi fido perchè non ha colore politico. È al lavoro da 40 giorni, mentre Arcuri ha lavorato per un anno, mi sembra che la differenza sia evidente", ha concluso.

