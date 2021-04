Pierpaolo Sileri, i rumors: nuovo ministro della salute in caso di dimissioni di Roberto Speranza

14 aprile 2021 a

a

a

Pierpaolo Sileri, attuale sottosegretario di Stato al ministero della salute, sembrerebbe essere il candidato principale alla sostituzione del ministro Roberto Speranza, in caso di dimissioni. Questi i rumors che circolano negli ambienti governativi, dopo la ripresa delle voci che si sono rincorse negli ultimi giorni su un possibile passo indietro del ministro, in quota Liberi e Uguali, di cui diverse forze politiche, a cominciare dalla Lega di Matteo Salvini, hanno da tempo chiesto la "testa".

Covid, Sileri sulle riaperture: "Aspettiamo maggio, rischiamo di dover richiudere" | Video

I due, Sileri e Speranza, non si sono mai molto amati, per così dire: scarsi i momenti di sinergia e di palese accordo, anche da un punto di vista mediatico, con Sileri - che nel governo Conte II era vice ministro - che si è ritagliato spesso un ruolo autonomo, sfruttando anche la sua posizione di "tecnico", essendo un chirurgo specializzato nell'apparato digerente , con un dottorato in robotica e scienze informatiche applicate alla chirurgia. Tutt'altro profilo rispetto a quello più prettamente politico di Speranza, esponente di quell'ala "rigorista" del governo in termini di chiusure, spesso attaccata dal centrodestra durante il governo Conte e tutt'ora sotto il fuoco incrociato della Lega.

Sileri: "Riaperture possibili tra il 20 aprile e il 15 maggio"

L'apice dei dissidi tra Sileri e Speranza si è verificato a metà dello scorso mese di dicembre, quando il primo chiese apertamente le dimissioni del segretario generale del ministero, Giuseppe Ruocco, accusandolo di assenteismo e rincarando poi la dose con frasi pesantissime come: "Qui ci sono una sciatteria e un pressapochismo generalizzati, persone che hanno mandato a morire centinaia di medici e infermieri, ai quali nessuno ha mai fatto un corso ed eseguire una esercitazione". Sileri naturalmente non si è mai esposto direttamente su Speranza, ma il suo profilo piace sia nel mondo politico che in quello mediatico e "l'unico grillino con un mestiere", come è stato spesso definito nei corridoi del Parlamento, potrebbe mettere tutti d'accordo in caso di una sostituzione di Speranza.

Enrica Bonaccorti tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.