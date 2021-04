Giorgia Meloni: "Pochi contagi all'aperto, riaprire subito bar, pub, ristoranti con spazi esterni in sicurezza fino a mezzanotte"

11 aprile 2021 a

Giorgia Meloni interviene sulle riaperture di bar, pub e ristoranti fermi da mesi a causa dell'emergenza sanitaria. In un post sulla sua pagina facebook, la leader di Fratelli d'Italia prende spunto da un articolo pubblicato sul quotidiano La Stampa, dal titolo "Covid, solo un contagio su mille avviene all'aperto: la ricerca irlandese" per rilanciare l'esigenze di far tornare a lavorare queste attività produttive.

"Ogni giorno che passa è un colpo di mannaia al sistema produttivo italiano, la questione delle riaperture non può più essere rimandata. Andiamo incontro alla bella stagione e numerosi studi confermano che all'aria aperta le possibilità di contagio sono rare: in attesa della riapertura totale, perché non riaprire subito bar, pub e ristoranti con spazi esterni, anche di sera almeno fino a mezzanotte, continuando a seguire i protocolli? Occorre un radicale cambio di passo nel Governo: gli imprenditori ormai sanno bene che chi di chiusure e speranza vive, di chiusure di Speranza muore", ha scritto la Meloni su facebook. La proposta riprende la linea sempre tenuta dal partito che è attualmente l'unica forza di opposizione al governo guidato da Mario Draghi.

Giorgia Meloni, sempre su questo tema, ha chiesto anche di riaprire piscine e palestre: "Finora, Speranza e Cts hanno deciso le chiusure di palestre e piscine su mere supposizioni e credo che dopo più di un anno di errori e illogicità bisogna stabilire un principio: per imporre delle chiusure, lo Stato ha il dovere di dimostrare scientificamente quali sono le probabilità di contagio in una piscina o in una palestra che segue i protocolli di sicurezza, e se queste sono superiori a quelle di viaggiare sui mezzi pubblici. Non è più tollerabile utilizzare il mondo dello sport come capro espiatorio per cercare di nascondere le proprie incapacità. Fare sport aumenta le difese immunitarie, crea benessere psicofisico e mette in moto l'economia. È davvero così pericoloso? Il Governo provi a dimostrarlo", ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia.

