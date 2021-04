Propaganda Live, focus su attualità e musica nella puntata di stasera

09 aprile 2021 a

Quella di stasera, venerdì 9 aprile, è una puntata di Propaganda Live che si annuncia particolarmente intensa. Appuntamento alle ore 21.15 con lo show condotto da Diego Bianchi detto Zoro, affiancato dal bravissimo disegnatore e fumettista Marco Dambrosio, detto Makkox. In scena, quindi, subito dopo Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber. Ovviamente ancora una volta al centro del programma di La7, temi di attualità e approfondimenti, dall'emergenza sanitaria alla politica passando per i problemi legati alla campagna vaccinale. Naturalmente non mancano intrattenimento, musica e momenti divertenti.

Numerosi ed autorevoli gli ospiti, come in tutte le puntate dell'amato programma di La7. Diamo uno sguardo. Stasera in studio l'attrice Antonella Attili; la giornalista e regista Francesca Mannocchi; l'attore Andrea Pennacchi; la giornalista Nancy Porsia così come il collega Simone Alliva; il musicista Fabio Celenza; il regista Alessio Marzilli; il conduttore televisivo Giorgio Mastrota; il cantante e paroliere Memo Remigi. Ma per la parentesi musicale ci saranno anche Colapesce e Dimartino, Karma B e Venerus.

Naturalmente non mancheranno gli ospiti fissi del programma show: Marco Damilano, direttore de l’Espresso; Pierfrancesco Citriniti, videomaker; Francesca Schianchi, giornalista de La Stampa; Paolo Celata, giornalista del Tg La7. Molto apprezzata anche la Propaganda orchestra che accompagna la conduzione di Zoro e tutte le fasi di Propaganda Live. Alla chitarra lo scatenato Roberto Angelini, alle tastiere Daniele Rossi, al basso Gabriele Lazzarotti, alla batteria Fabrizio Fratepietro, alla tromba Giovanni Di Cosimo, al sax Daniele Tittarelli. Quella di Propaganda Live è una squadra vincente, diventata ormai un vero e proprio punto di riferimento per La7. Tra i telespettatori che seguono la trasmissione, inoltre, non mancano i giovani e sono tantissimi quelli che commentano e scherzano sui social, in particolare twitter. Nella parte finale, come sempre, la top ten dedicata proprio al social, focalizzando l'attenzione sui cinguettii più divertenti o polemici.

