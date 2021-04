Lilli Gruber, agguato Iene: "Come Maria Elena Boschi, cade sulla mascherina". E lei: "Voi sul pis***o"

09 aprile 2021 a

"Scusi Lilli Gruber, ma lei predica bene e razzola male?". Assalto de Le Iene alla giornalista de La7, conduttrice di Otto e mezzo. Filippo Roma l'affronta per strada visto che è stata fotografata con la mascherina abbassata. Nelle settimane passate Gruber aveva criticato la parlamentare Maria Elena Boschi proprio per alcuni scatti con il compagno in cui era stata immortalata senza indossare correttamente il dispositivo. Tra le due c'era stato un confronto senza esclusione di colpo. Ora al centro della polemica finisce proprio Gruber, pizzicata anche lei con la mascherina abbassata mentre si bacia con il marito: foto finite sul settimanale Chi.

La Iena l'attende all'uscita di casa, ma lei va di fretta, corre al lavoro e quindi non risponde alle domande. Filippo Roma non molla, l'aspetta fino a quando esce dagli studi e stavolta lei è più disponibile. "Signora Gruber, ma pure lei è caduta sul bacio senza mascherina?", chiede la Iena. Lei risponde senza troppi giri di parole: "No ma lei mi cade sul pis***o, scusi", replica utilizzando la famosa frase attribuita a Mike Buongiorno. Poi entra nel merito cerca di spiegare: "Stavo facendo sport, isolata, con mio marito". Roma la incalza: "Le stesse cose che stava facendo Boschi, poraccia!". Ma lei non ci sta: "Io non stavo prendendo il sole, stavo facendo gli addominali".

Quindi non è stata severa quando ha rimproverato la parlamentare di Italia Viva? "No, non possiamo dire niente - replica ancora - Io faccio il mio lavoro come lei fa il suo”. E ancora: “Io do l'esempio, rispetto tutte le regole e non ho infranto nessuna regola chiaro?”. “Però - fa notare Filippo Roma - pure lei come Boschi si è data il bacetto senza mascherina, ma va bene viva l’amore e abbasso le mascherine!”. Clicca qui per il video pubblicato da Le Iene sul proprio sito. Il servizio completo nella puntata de Le Iene di questa sera, 9 aprile, su Italia 1 a partire dalle ore 21.10.

