Covid, Matteo Renzi: "Riaprire ristoranti e teatri. Basta con il coprifuoco"

Stop al coprifuoco e riapertura di ristoranti e teatri. Non c'è solo Salvini a fare pressing sul governo Draghi sulle riaperture. Ora c'è anche Matteo Renzi che sollecita il governo a prendere in esame un allentamento delle misure restrittive. Sono i 'segnali' che il leader Italia Viva invoca per una "svolta psicologica" per l'Italia nella lotta con il Covid. "Penso e spero che sia arrivato il momento di iniziare a ripartire: riaprire scuola e università è doveroso e prioritario, sapete come la penso, ma credo anche che la svolta psicologica per il Paese arriverà soprattutto con l’abolizione della misura del coprifuoco e la riapertura dei ristoranti, dei teatri, degli spazi di socialità la sera. Solo allora inizierà l’uscita dal tunnel di questa lunga depressione", scrive nella sua enews. "Certo, tutto dovrà avvenire in modo ordinato, rispettoso delle regole, con precise procedure sanitarie. Non è una cosa che si fa dalla sera alla mattina, logicamente, ma proprio per questo serve un progetto saggio e lungimirante. Io ho molta fiducia in Mario Draghi, anche su questo", aggiunge Renzi.

Renzi che ha dovuto fare i conti con il Covid in famiglia: "Vorrei ringraziare tutti per l’affetto di queste ore verso la mia famiglia. Emanuele e Ester sono ufficialmente fuori rispettivamente da quarantena e isolamento. Agnese sta molto meglio e attende il tampone per verificare che si sia finalmente negativizzata".

Poi l'ex premier è tornato a duellare con il M5S. "Molti grillini dicono che io devo smettere di fare politica, forse perché non riescono a iniziare a farla loro. Ma anziché parlare in modo ossessivo dei miei viaggi all’estero (che ho fatto e continuerò a fare nel rispetto delle leggi di questo Paese), riescono a confrontarsi sulle idee per l’Italia. Noi li aspettiamo sul terreno del confronto, a cominciare da quello di Sanità 2030: venti idee per trenta miliardi da investire sulla sanità",.

