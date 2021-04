Laura Boldrini malata: "Devo operarmi. Domani mi ricovero e ho paura"

08 aprile 2021 a

Laura Boldrini, parlamentare del Pd ed ex presidente della Camera, ha annunciato sui social di essere malata e doversi sottoporre nelle prossime ore a un intervento chirurgico.

"Dopo giorni di accertamenti medici, è arrivata la notizia che più temevo, che ogni persona maggiormente teme. Purtroppo la malattia fa parte della vita ma non si è mai pronti ad affrontarla. Domani mi ricovero per essere sottoposta ad un intervento chirurgico e mi aspetta poi un cammino di cure e riabilitazione. Ho paura? Sì, ho un po' paura. Penso che chiunque al mio posto l’avrebbe. Al tempo stesso però ho grande fiducia in chi mi opererà e ho anche la determinazione di combattere per ritornare presto alla normalità della mia vita" scrive Boldrini, compirà 60 anni il prossimo 28 aprile, su Facebook.

"Sarò impossibilitata dunque, nelle prossime settimane, a seguire le attività politiche e parlamentari con la costanza di sempre, e di questo mi dispiaccio molto, ma così è. Ho voluto rendere nota io stessa, per questo motivo, la notizia della mia malattia", prosegue la deputata del Pd. "Un grazie alla mia famiglia, a tutti gli amici e a tutte le amiche, ai colleghi e alle colleghe e al personale sanitario che sono sicura mi aiuteranno in questa battaglia con le giuste cure, l’affetto e la vicinanza", conclude. Nel 2016, quando presiedeva l’assemblea di Montecitorio, Boldrini - scrive il Corriere della Sera - si era già dovuta sottoporre a un intervento chirurgico alla trachea nel reparto di endocrinologia dell’ospedale Cisanello di Pisa. Originaria di Macerata, la deputata nelle settimane scorse era stata accusata dalle sue ex collaboratrici di essere state "maltrattate e mal pagate". Ora l'annuncio sui social della malattia.

