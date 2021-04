Covid, Draghi sui vaccini: "Priorità a over 75, basta saltare fila". Sì alle riaperture in sicurezza

08 aprile 2021 a

"Basta saltare le liste dei vaccini". Con queste parole il premier Mario Draghi ha aperto la conferenza stampa iniziata alle 18,30 di giovedì 8 aprile a Palazzo Chigi pere fare chiarezza sulle modalità d'uso del vaccino Astrazeneca. "Dobbiamo concentrarci sulla fascia d'età che rischia di più ossia coloro che hanno più di 75 anni e per questo bisogna concentrare gli sforzi per mettere in sicurezza questa fascia d'età".

Poi l'attacco a coloro che si vaccinano passando avanti a coloro che sono nella fascia d'età a rischio: "Con quale coscienza queste persone si fanno il vaccino sapendo che ci sono altre persone molto più a rischio che ne avrebbero bisogno?". Questo è il primo messaggio che il premier ha voluto lanciare: "Già in questo mese avremo le dosi per completare gli over 80 e buona parte di coloro che hanno più di 75 anni". "La disponibilità di vaccini non è calata, oggi ci sono state 293 mila somministrazioni - ha aggiunto il premier - Non ho dubbio sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti. La disponibilità di vaccini che abbiamo in aprile permette di vaccinare chi ha più di 80 anni, in tutte le Regioni, e in parte chi ne ha più di 70"

Sul tema dei vaccini ha preso la parola poi il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli: "Va ribadito che questo vaccino, AstaZeneca, può coprire la popolazione fragili: le scelte fatte fanno riferimento a eventi trombotici in sede inusuali ma rari: 86 casi su almeno 25 milioni di vaccinati".

Il premier ha parlato anche delle riaperture, legando tuttavia ogni decisione alla riuscita dalla campagna vaccinale. "È venuto il momento di prendere decisioni sulle fasce di età per le vaccinazioni. "Questo è al centro delle riaperture. Se riduciamo il rischio di morte nelle classi più esposte al rischio è chiaro che si riapre con più tranquillità. La disponibilità dei vaccini c'è e ora tocca al commissario che lavora bene. Il lavoro procede a spron battuto, ora si tratta di fare delle scelte, Ho visto Salvini e le Regioni, Anci, poi anche Bersani. C'è un equilibrio. Normale chiedere aperture: la migliore forme di sostegno all'economia sono le aperture, ne sono consapevole. Naturalmente condannare la violenza ma capisco la disperazione a l'alienazione di chi protesta. Voglio vedere nelle prossime settimane di riaprire in sicurezza a partire dalle scuole, obiettivo è un mese di presenza".

