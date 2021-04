Piazzapulita, campagna vaccinale troppo lenta e commercianti con la voglia di riaprire

08 aprile 2021 a

Piazzapulita stasera in tv, giovedì 8 aprile, su La7. Come sempre alla conduzione del programma talk ci sarà Corrado Formigli e ancora una volta il protagonista principale della trasmissione purtroppo sarà il Covid 19. E' quasi trascorso un terzo del mese di aprile che è considerato fondamentale, soprattutto dal punto di vista della campagna vaccinale. Gli esperti si aspettano il calo dei contagi e di conseguenza anche delle vittime, ma i dati sono ancora in discussione. Inoltre per il vaccino si vuole una somministrazione molto più veloce rispetto a quanto è accaduto sino ad ora, in particolare nelle regioni del sud a cui è chiesto un netto miglioramento.

Ma nella puntata di questa sera si parlerà nuovamente anche del caso Astrazeneca e sicuramente della conferenza stampa tenuta nel tardo pomeriggio dal primo ministro Mario Draghi. Ancora una volta grande attenzione anche sui temi sociali ed economici, anche alla luce degli incidenti che ci sono stati a Roma nel corso della manifestazione di commercianti e ristoratori che chiedono di poter riprendere a lavorare, visto che arrivano da un lungo stop che ha messo in ginocchio migliaia di attività. Come sempre numerosi gli ospiti di Corrado Formigli. Sarà presente in studio Luca Zaia, presidente della Regione Veneto.

Tra i politici anche Beatrice Lorenzin che è stata ministro della salute. Inoltre stasera ci saranno Peter Gomez, Barbara Serra, Fabio Picchi e Nicola Magrini. Linda Giannattasio approfondirà proprio il tema delle riaperture negli altri stati, in particolare cosa sta accadendo in Spagna. Annunciata anche la partecipazione di Andrea Crisanti, Guido Rasi, Mario Calabresi e Annalisa Cuzzocrea. Una puntata, dunque, che si annuncia particolarmente intensa e che ancora una volta consentirà di avere il quadro più chiaro rispetto alcune problematiche legate alle decisioni prese dal governo e all'andamento dei contagi e della campagna vaccinale.

