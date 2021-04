Covid, Sileri: "Riaperture tra 20 aprile e 15 maggio, possiamo pensare a una scaletta"

08 aprile 2021 a

a

a

Quando si riapre? Non prima del 20 aprile. Ma subito dopo si potrà ipotizzare una scaletta. Almeno stando a quanto dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. "Credo che tra il 20 aprile e il 15 maggio una scaletta di riaperture sia verosimile". ha detto ai microfoni della trasmissione L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus gioved' 8 aprile.

Il capo della Protezione civile Curcio: "Maggiore attenzione per le aree colpite dal sisma"

"Io - ha spiegato - sono un aperturista con giudizio, il giudizio sono i numeri. Non c'è una data, c'è però la necessità di fare una road map di aperture. L'R0 scende lievemente, io credo che nelle prossime settimane continuerà a scendere in maniera più decisa. Inoltre abbiamo protetto il personale sanitario e molti anziani. Accadrà che nell'ultima decade di aprile diventeranno più chiari i dati che oggi iniziamo a vedere. Il calo dei ricoveri e delle terapie intensive sarà più deciso, non credo il numero dei casi perché il virus continuerà a circolare tra le fasce più giovani non ancora protette, ma questo non comporterà casi di malattia grave".

Bonus baby sitter, da oggi richieste all'Inps: ecco chi ne ha diritto e come chiederlo

Poi il sottosegretario ha azzardato anche una specie di percorso temporale per cercare di tornare a vivere. "Dobbiamo 'copiare' il Regno Unito, mutuando la loro esperienza e dare una tempistica sulla base di quello che hanno fatto loro. Poiché come Europa siamo partiti un po' in ritardo, possiamo ipotizzare riaperture un mese e mezzo dopo Gran Bretagna e Usa", ha concluso. "La volontà da parte del governo è di avere delle riaperture anticipate qualora i dati epidemiologici lo permetteranno e quindi stiamo facendo questo tipo di valutazione e questo tipo di valutazione deve essere diversificata tra settori e operatori". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti confermando ormai quella che è la linea del governo per le prossime settimane: valutare attentamente i dati prima di allentare le misure restrittive.

Covid, le regioni che sperano di passare dal rosso all'arancione. Domani la decisione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.