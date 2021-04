Vaccino, Donzelli (Fdi): "In Toscana privilegiati e furbetti. Va attivata inchiesta"

08 aprile 2021 a

In Toscana il Partito Democratico ha paura di una inchiesta sulla campagna vaccinale. Ne è convinto Giovanni Donzelli, consigliere regionale di Fratelli d'Italia che chiede ai colleghi di Lega e Forza Italia di sottoscrivere la proposta che è stata avanzata proprio dal gruppo di Fdi e cioè di istituire una commissione d'inchiesta, una proposta che è stata bocciata dall'Aula ma che è "attivabile autonomamente dalle opposizioni, per fare luce su quanto è accaduto e sta accadendo sui vaccini". Donzelli attacca frontalmente: "Cosa hanno da nascondere Giani e il Pd sulla campagna vaccinale in Toscana? Hanno forse paura che insieme alla disorganizzazione ormai acclarata vengano individuati anche i responsabili dei privilegi che sono emersi in maniera evidente?".

Secondo Donzelli "la trasparenza in un momento di emergenza deve essere doppia: non ci deve essere spazio per dubbi che alimentano solo sfiducia e rabbia verso le istituzioni". Il consigliere spiega l'iniziativa che è stata avanzata da Fratelli d'Italia: "La nostra richiesta di trasparenza e verità è mirata a garantire una sanità efficiente ed equa, che in questo momento rappresenta la richiesta più forte che arriva dai cittadini. Quello che è accaduto nelle ultime settimane in Toscana è grave perché ha inciso in modo pesante sulla vita delle persone: anziani e super fragili abbandonati a infinite attese e vere e proprie odissee telematiche, mentre decine di migliaia di dosi sono sparite e somministrate a privilegiati e furbetti che hanno saltato la fila".

Donzelli conclude ricordando che "le firme dei consiglieri di opposizione sono più che sufficienti per attivare l'inchiesta prevista come forma di garanzia e tutela dei cittadini: non c'è un solo motivo per cui non utilizzarla in un momento così delicato per l'Italia e per la nostra regione". In Toscana le polemiche vanno avanti ormai da settimane. Non solo per i ritardi nella vaccinazione degli anziani, ma anche per il caso del vaccino di Andrea Scanzi su cui è stato aperto anche un fascicolo.

