M5S, la svolta col progetto Conte: si cerca anche la sede "di partito" a Roma

Nuovi scenari, per certi versi anche inediti per il Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte lavora infatti a fari spenti alla rifondazione del Movimento. L’ex premier, come annunciato nei giorni scorsi all’assemblea dei gruppi pentastellati, presto incontrerà gli eletti del Movimento per esporre nei dettagli il suo progetto. Gli incontri sarebbero dovuti iniziare subito dopo Pasqua ma il leader in pectore del M5S ha deciso di prendersi ancora un pò di tempo.

Intanto, secondo quanto si apprende e questa che viene riferita è una autentica novità, il Movimento starebbe cercando anche un "quartier generale" a Roma: si tratterebbe della prima sede di ’partito' dei pentastellati, che finora hanno sempre preferito il web alle sedi fisiche.

La notizia viene riferita dall'agenzia di stampa Adnkronos. "Vi proporrò un nuovo statuto contenente una proposta organizzativa che non rinneghi i punti di forza dell’esperienza ’leggera' propria di un movimento, ma allo stesso tempo possa spiegare tutte le potenzialità tipiche di una struttura ben articolata e adeguatamente organizzata sul piano funzionale", ha detto Conte in assemblea la settimana scorsa.

Deputati e senatori, in attesa delle prossime mosse di Conte, scalpitano e lamentano uno scarso coinvolgimento nel progetto di rilancio del M5S: non ha certamente aiutato a rasserenare il clima la scelta di Conte di non affrontare la questione del vincolo dei due mandati, blindato da Beppe Grillo tra le proteste dei ’notabili'. Nei prossimi giorni, inoltre, dovrebbero essere comunicate agli eletti le nuove linee guida per le restituzioni: a questo stanno lavorando il reggente Vito Crimi e il tesoriere Claudio Cominardi, il quale ha aperto un conto corrente intestato al M5S dove confluiranno i versamenti degli eletti. Nuovi scenari dunque, per i grillini e la svolta sembra imminente. Prima però, il lavoro di Giuseppe Conte dovrà entrare nel vivo.

