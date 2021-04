Berlusconi ancora in ospedale: ricoverato per accertamenti al San Raffaele

07 aprile 2021 a

a

a

Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. E' arrivato nella struttura in elicottero dalla sua villa. Il capo di Forza Italia sarebbe ancora in ospedale per effettuare accertamenti, come sottolinea il quotidiano La Repubblica. Si tratta della seconda volta in poche settimane. Recentemente era stato ricoverato e dimesso in due giorni, dopo il monitoraggio clinico e l'adeguamento della sua terapia. Nei mesi scorsi il leader di Forza Italia aveva affrontato il Covid e una volta guarito aveva definito il contagio del virus una delle esperienze più difficili della sua vita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.