Covid, turismo sanitario: compilare un questionario e vaccinarsi in Serbia

In principio furono le protesi al seno. Poi gli impianti dentali di ultima generazione ed infine i vaccini contro il Covid. Il turismo sanitario non conosce sosta e proprio durante la peggiore pandemia dai tempi della Spagnola, torna ad essere al centro della cronaca italiana. Perché, se da un lato la campagna vaccinale orchestrata dal governo dei migliori si sta rivelando fallimentare, dall'altra alcuni paesi stanno sfruttando l'abbondanza di dosi per rilanciare il settore più colpito dal Coronavirus: il turismo. Dopo i casi eclatanti di Dubai e di Cuba, è ora la volta della Serbia. Un viaggio decisamente più veloce, e soprattutto, alla portata quasi di tutti. Soprattutto di chi risiede nel ricco e produttivo nord est. Il paese più grande dell'ex Jugoslavia ha un'ottima disponibilità di vaccini, frutto di una serie di contratti bilaterali stipulati in anticipo con le aziende farmaceutiche, che ha permesso di avviare il piano di inoculazione di massa da gennaio.

La disponibilità è così ampia che già nei mesi scorsi erano state donate migliaia di fiale alle nazioni confinanti, anche per avviare un’operazione diplomatica per aumentare l’influenza serba sulla penisola balcanica. Ora il governo guidato dal premier Ana Brnabic ha deciso di aprire anche agli stranieri che si presenteranno ai centri vaccinali, dopo però essersi prenotati tramite la compilazione di un semplice questionario online (presente anche sul sito della nostra ambasciata). Sarà possibile scegliere persino il tipo di siero tra AstraZeneca, Moderna, Pfizer, il russo Sputinik V e il cinese Sinopharm. Il tutto in modo assolutamente gratuito. Le convocazioni arriveranno via email tre giorni prima dell'appuntamento. I vantaggi di questa politica sono evidenti: non sono rendere più popolare un paese in questo momento non certo al centro dei viaggi organizzati dai più importanti tour operator continentali, ma anche dare fiato nell'immediato agli alberghi, ai ristoranti o ai campeggi che ospiteranno i turisti da iniezione.

L'ennesima dimostrazione che la filosofia politica e culturale che ha guidato i leader europei è stata indiscutibilmente corretta da un punto di vista teorico, ma assolutamente fallimentare sotto l'aspetto pratico. Per mesi intellettuali e politici hanno teorizzato il mantra del “vaccino democratico”, cioè la necessità che le trattative con i colossi di Big Pharma venissero condotte esclusivamente a livello di Unione Europea e, al massimo, di governo centrale. Inconcepibile che le regioni più ricche potessero acquistare autonomamente delle dosi per i propri cittadini. Pura follia pensare che il miracolo liquido potesse essere venduto in farmacia. “Così si avvantaggiano i ricchi”. Come se, già oggi, chi ha maggiore disponibilità di denaro non goda di cure mediche migliori. Un vero disastro, perché da un lato i numeri dicono che solo tre milioni e mezzo di italiani hanno ricevuto entrambe le dosi, dall'altro i più ricchi volano serenamente a Dubai, L'Avana e Belgrado e, contemporaneamente, il nostro turismo registra una crisi talmente profonda che lascerà segni indelebili anche quando ci saranno le riaperture. Un risultato finale mediocre per un esecutivo comune, fallimentare per il governo dei migliori.

