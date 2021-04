Mario Draghi, super mutuo per il premier. Lo restituirà fino a 93 anni

06 aprile 2021 a

Un super mutuo per il premier Mario Draghi. Un milione e mezzo di euro per l'acquisto di una villa sulla riviera del Brenta da restituire in 20 anni. A rivelare l'indiscrezione è il quotidiano Il Tempo (clicca qui) che rivela i particolari del finanziamento che l'attuale presidente del Consiglio ha avuto, nell'estate del 2020, da Banca Passadore, Il quotidiano romano cita l'atto registrato dal notaio Alessandra Temperini a Roma il 22 luglio 2020: "Banca Passadore ha concesso a titolo di mutuo alla parte finanziata, signori Draghi Mario e Cappello Maria Serenella, che hanno accettato, la somma di euro 1.500.000 (…). Il rimborso del mutuo avverrà in 20 anni a partire dal primo gennaio 2021".

Nel servizio si fa notare che l’attuale premier e la consorte avevano 72 anni e mancavano per la signora pochi giorni e per il marito poco più di un mese al compimento del 73° compleanno, età che entrambi avrebbero avuto al pagamento semestrale posticipato della prima rata. Per chiunque sarebbe stato difficilissimo ottenere un mutuo ipotecario ventennale a quell'età. La maggior parte delle banche infatti concedono finanziamenti del genere a persone che non vanno oltre i 55 anni in modo che possano onorare il debito entro il 75esimo anno di età. Sono poche quelle che estendono tale limite fino al sessantesimo anno e solo per i clienti più affezionati. Poco conta - fanno notare da il Tempo - anche il fatto che gli eredi siano obbligati al pagamento. . C'è sempre il diritto alla rinuncia dell'eredità con il rischio per la banca di rimanere a mani vuote.

Invece negli uffici della Banca Passadore la scorsa estate hanno deciso in qualche modo di correre il rischio. Infatti, fanno notare nel servizio, alla fine del mutuo ventennale l'attuale premier avrà 93 anni. Una scommessa sulla sua salute del presidente del Consiglio insomma.

