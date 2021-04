Covid, Luca Zaia: "Aspetto ok l'Ema per acquistare il vaccino russo Sputnik in Veneto"

06 aprile 2021 a

a

a

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, aspetta l'ok dell'Ema per acquistare il vaccino russo Sputnik. Lo ha detto lui stesso in un'intervista al quotidiano La Stampa. Alla domanda se voglia ancora comprare il siero russo, Zaia ha risposto così: "Se fosse autorizzato dall’Ema, sì. Del resto, sono stato il primo a proporlo. Tutti i vaccini in giro per il mondo hanno pari dignità: basta che funzionino. Invece siamo vittime di un retaggio culturale per cui se qualcosa arriva da Est e non da Ovest è una fregatura. Ma i cinesi hanno già inoculato 140 milioni di dosi e non sono alla preistoria. Beninteso, parlo solo di vaccini autorizzati".

Nuova variante giapponese. Secondo le prime analisi è più resistente a vaccino e anticorpi

Quanto alla domanda sul presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha fatto un accordo per lo Sputnik, Zaia ha detto: "Io non polemizzo. De Luca ha fatto un pre-accordo: quando lo Sputnik sarà validato, lui lo comprerà. Lo Sputnik è stato offerto anche a noi, ma in assenza di autorizzazione non l’abbiamo preso. Il via libera dell’Aifa o no ci vuole o no? E poi De Luca ha pubblicamente ringraziato l’ambasciatore italiano a Mosca. Qui il Governo deve chiarire, perché se il suo rappresentante a Mosca ha dato una mano a una regione, allora prendo atto del 'liberi tutti' e ognuno si organizza per conto suo". La responsabilità della lentezza nella vaccinazione, Zaia la attribuisce all'Europa: "Mi sembra chiaro che chi ha preso gli accordi con i produttori non è mai andato a comprare il pane e il latte. Bisognava mandare a trattare qualcuno come Marchionne, non dei burocrati. Attenzione: io sono d’accordo che debba esserci una regia europea negli acquisti, altrimenti si scatena la guerra fra poveri. Ma la regia ha funzionato male".

Gravissimo avvocato colpito da trombosi. Vaccinato con Astrazeneca. Il caso segnalato all'Aifa. La procura apre inchiesta

Zaia ha parlato poi delle possibili riaperture: "Basta giocare ai guelfi e ai ghibellini. Con responsabilità, Salvini ha spiegato che si riapre solo se ci sono le condizioni sanitarie. In pratica, se gli ospedali sono più vuoti che pieni. Nell’ultimo Dpcm di Draghi è scritto che saremo in zona rossa fino al 30 aprile, salvo la verifica dei parametri. Esattamente quel che dice Salvini". E alla domanda su cosa riaprirebbe per primo se potesse scegliere, il governatore del Veneto dichiara: "Questo devono dirlo i tecnici. Dobbiamo usare il buonsenso fra aperture e regole evitando che passi il concetto che il virus non esista più. Però ora i vaccini ci sono, il che vuole dire che prima combattevamo all’arma bianca, adesso con le armi intelligenti. C’è una bella differenza".

Covid, l'annuncio del premier inglese Johnson: "Dal 12 aprile anche io me ne vado al pub"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.