"Vietato uscire per gli anziani non vaccinati: multe fino a 900 euro". Ma è una fake news, scatta la denuncia

05 aprile 2021 a

a

a

E' vietato uscire di casa agli anziani che hanno più di 75 anni se non sono stati vaccinati. Nel caso vengano sorpresi dovranno pagare un'ammenda tra 500 e 900 euro. L'iniziativa sarebbe della Regione Marche. Ma sono la stessa Regione e l'Asur Marche, l'Azienda sanitaria unica regionale ad ufficializzare che si tratta soltanto di una fake news. Una pericolosa falsa notizia che è stata diffusa sui social e che non ha nulla a che vedere con la realtà. Naturalmente non c'è alcuna ordinanza in tal senso. Gli anziani over 75 devono rispettare le stesse regole degli altri, tra l'altro stabilite dal governo centrale che ha preferito un ponte di Pasqua estremamente rigido per cercare di limitare la diffusione del Covid.

Covid Marche, oggi 182 contagi: bollettino dati 5 aprile

La direzione generale dell'Asur Marche ha diffuso una nota in cui "comunica a tutta la popolazione che la notizia relativa all'avviso di restrizione obbligatoria per i cittadini di età compiuta di 75 anni è del tutto falsa e verrà denunciata alla polizia postale per gli accertamenti del caso". Nella nota spiega che "sta girando, infatti, da alcune ore sui social una notizia del tutto infondata ed estranea all'Asur. In un momento così difficile ci si appella a tutta la popolazione affinché sia attenta e vigile circa le fake news e che non contribuisca ad alimentarle con le condivisioni".

Pasquetta, a casa otto italiani su dieci. Confesercenti: "A rischio anche le vacanze estive"

L'Asur Marche, inoltre, nella sua nota invita i cittadini "a consultare i canali ufficiali, per acquisire informazioni corrette e veritiere. Aiutateci a frenare queste iniziative deplorevoli". Si tratta soltanto dell'ennesima fake news che è stata diffusa sul Covid e sulle iniziative per cercare di limitarne il drammatico virus. Ovviamente molte delle principali fake news sono firmate dagli estremisti che arrivano persino a contestare l'esistenza del Covid stesso, nonostante sia una drammatica emergenza di livello mondiale che ha paralizzato i Paesi di tutti i continenti.

Gli effetti della Pasqua blindata: Ibiza piena di turisti e Capri deserta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.