Calenda contro Salvini a Tagadà: "E' un buffone: sulle riaperture c'è la sagra della mancanza di serietà" | Video

Carlo Calenda non usa mezzi termini per definire il comportamento di Matteo Salvini in tema di riaperture e delle misure restrittive previste dal recente decreto Covid approvato dal governo. Ospite della puntata di oggi di Tagadà, di cui riportiamo un estratto video, è categorico: "Salvini? Gioca la partita un pò di un buffone, fare questo giochino per trovare benevolenza in chi non ce la fa più è poco serio. Aggiungo che dice cose un pò stravaganti, tipo 'bisogna aprire le attività prima possibile'. Ma chi sostiene che non dovrebbero aprire? Siamo alla sagra della mancanza di serietà della politica italiana", dice il leader di Azione.

Sull’emergenza Covid, nel rapporto con le Regioni, "bisogna andare più duri, usare l’articolo 120: in caso di emergenza lo Stato può intervenire. Non è facile, andava fatto da tempo", dice Calenda. "Le Regioni proveranno a scappare ma vanno riportate. Molte hanno fatto un macello che la metà basta. Si sono inventate aprire e chiudere, non è possibile". Il tema del dibattito si sposta poi sulle prossime elezioni amministrative di Roma, a cui Calenda parteciperà con il suo simbolo, in attesa di capire se anche il centrosinistra, a partire dal Pd, vorrà convergere sul suo nome.

"Sulle scelte del Pd per le elezioni di Roma ho sentito Letta, ci mancherebbe, ma non ho la più vaga idea di cosa vogliono fare: è una situazione che va avanti da sei mesi. Io ho iniziato a parlare ai romani del mio programma, delle cose concrete, come i rifiuti, non di primarie. È la terza volta che dicono facciamo le primarie, poi non si fanno: me sò rotto. Io parlo ai romani dei problemi. Se vogliono parlare di programmi per Roma io ci sono e sono pronto, altrimenti facessero quello che vogliono", ha concluso l'ex ministro dello sviluppo economico.

