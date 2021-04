Pasqua, controlli rafforzati in città, parchi, autostrade e stazioni per il rispetto delle norme anti Covid

01 aprile 2021 a

a

a

Controlli rafforzati a Pasqua per il rispetto delle norme anti Covid. Con un'attenzione particolare alle grandi città, ai parchi, al traffico lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie. In modo particolare nei tre giorni di zona rossa nazionale, previsti da sabato al lunedì di Pasquetta.

Le nuove regole fino al 30 aprile per scuole, visite, seconde case e spostamenti

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha presieduto questa mattina il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine e delle istituzioni coinvolte nei controlli. Nel corso del Comitato è stata esaminata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica tenuto conto anche del perdurare dell’emergenza sanitaria, delle misure adottate per contenere il contagio da Covid e delle loro ricadute sul quadro economico e sociale. Come in occasione di tutte le festività più rilevanti, è stato previsto il rafforzamento della attività di prevenzione e di controllo del territorio anche con la convocazione di riunioni dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine delle necessarie pianificazioni dei servizi di vigilanza affidati alle forze di polizia, con il concorso dei militari dell’operazione "Strade sicure" e delle polizie locali.

Oms: "Aumento preoccupante dei casi in Europa, non accadeva da mesi"

L’attività di vigilanza, come di consueto, verrà potenziata in tutte le località in cui sono ubicati obiettivi sensibili. In vista delle festività pasquali, l’attenzione dei dispositivi territoriali di controllo sarà rivolta, come lo scorso anno, alla verifica del rispetto delle vigenti misure di contenimento del contagio, con particolare riguardo a quelle riguardanti i divieti per gli spostamenti. Verranno intensificati i controlli nelle aree urbane più esposte al rischio di assembramenti, nei parchi, sui litorali, sulle arterie stradali e autostradali, nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti. A partire dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, nell’ambito dei servizi effettuati quotidianamente sull’osservanza delle misure adottate dal governo per il contenimento della diffusione del Covid, sono state controllate quasi 39 milioni di persone e 9,8 milioni esercizi commerciali.

Controlli anti Covid, minorenne spinge poliziotta contro il muro: denunciato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.