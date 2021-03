Scuola, il M5S: "Incarico alla moglie del sottosegretario Rossano Sasso al ministero dell'istruzione"

31 marzo 2021 a

Nuovo attacco del Movimento 5 Stelle al sottosegretario al ministero dell'istruzione, Rossano Sasso. L'accusa, questa volta, è l'incarico che sarebbe stato dato alla moglie dell'esponente leghista.

"Dopo l’assurda decisione di portare lo stalker di Lucia Azzolina al ministero dell’Istruzione, prontamente rimosso dal ministro Bianchi, il sottosegretario leghista Sasso torna a far parlare di sé dando un incarico al ministero alla moglie Graziangela Berloco, presidente dell’associazione Libera Scuola di Bari", spiegano gli esponenti del M5S. "La settimana scorsa era parso evidente a tutti quanto fosse sbagliato scegliersi come collaboratore un professore che aveva passato gli ultimi anni della sua vita a insultare la ministra Azzolina. Non meno grave, però, è il conflitto di interessi che si crea oggi con la presenza della moglie di Sasso in un ufficio di Viale Trastevere, visto che, tra le altre cose, la signora ha lavorato in uno studio legale che si occupa proprio di ricorsi contro il ministero dell’Istruzione. Sarebbe opportuno che il sottosegretario si rendesse conto dell’importante ruolo che è chiamato a svolgere e agisse di conseguenza, evitando scelte discutibili e non compatibili con il lavoro che dovrebbe fare per il mondo della scuola", concludono gli esponenti pentastellati.

Restando in tema scuola, ma parlando di lezioni, dal 7 al 30 aprile, il decreto Covid approvato dal consiglio dei ministri prevede il ritorno in presenza delle lezioni per tutte le classi fino alla prima media, anche in zona rossa.." La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome", è scritto nel testo. "Nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento", riporta il testo.

