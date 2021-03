Decreto Covid, niente zone gialle fino al 30 aprile. Le regioni non potranno chiudere le scuole: tutte le novità

31 marzo 2021 a

Il consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto Covid, che contiene tutte le misure in vigore fino al 30 aprile. Ecco le principali novità. In primo luogo non sono previste zone gialle fino al 30 aprile e, come annunciato nei giorni scorsi dal premier Mario Draghi, la scuola si terrà in presenza fino alla prima media anche in zona rossa (dalla seconda media in poi rimane la didattica a distanza).

Su questo punto, le Regioni non potranno fare deroghe e decidere quindi autonomamente la chiusura degli istituti. Il decreto prevede la proroga fino al 30 aprile delle misure previste dal precedente decreto Covid; con la possibilità, in questo arco temporale, di deliberare in consiglio dei ministri un allentamento delle misure, qualora lo consentano l’andamento dell’epidemia e l’attuazione del piano vaccini. L’obiettivo è quello di garantire gradualmente il rientro a scuola in presenza di tutti gli studenti. Il decreto esclude la punibilità dei "vaccinatori" quando hanno agito seguendo le procedure corrette previste per la somministrazione del vaccino e, quindi, l’uso è avvenuto in conformità con le indicazioni contenute nelle circolari pubblicate sul sito del ministero e nel foglietto illustrativo.

Il decreto prevede l’obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie pubbliche e private, in farmacie, parafarmacie e studi professionali. La misura ha come obiettivo quello di tutelare più possibile sia il personale medico e paramedico sia coloro che si trovano a frequentare ambienti che possono essere maggiormente esposti a rischio di contagio. Il lavoratore che rifiuterà di vaccinarsi potrà essere adibito (ove possibile) ad altre mansioni che non comportino rischi di diffusione del contagio (in caso contrario la retribuzione non sarà dovuta). La disposizione vale anche per gli autonomi.

