Inchiesta camici, Attilio Fontana indagato per autoriciclaggio e false dichiarazioni: chiesta rogatoria in Svizzera per la voluntary disclosure

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è indagato per i reati di autoriciclaggio e false dichiarazioni nell'ambito dell'inchiesta sui camici e i dispositivi di protezione individuale venduti alla regione. Pertanto la procura di Milano ha reso noto di aver inoltrato "alle competenti autorità elvetiche richiesta di commissione rogatoriale al fine di completare la documentazione allegata alla domanda di voluntary disclosure presentata dall’avvocato Attilio Fontana", presidente della Regione Lombardia, "avendo ravvisato la necessità di approfondire alcuni movimenti finanziari".

La difesa di Fontana "si è oggi dichiarata disponibile a fornire ogni chiarimento sia in sede rogatoriale che, se del caso, mediante produzione documentale ovvero presentazione spontanea dell’assistito", si trova ancora scritto nella nota firmata dal procuratore capo, Francesco Greco. L’inchiesta sui camici e Dpi venduti alla Regione Lombardia riguarda le ipotesi di reato di turbata libertà nella scelta del contraente e frode nelle pubbliche forniture. Sono indagati il governatore lombardo, il cognato Andrea Dini, titolare dell’azienda Dama Spa, e l’ex dg di Aria, Filippo Bongiovanni. Con la richiesta di assistenza giudiziaria alle autorità elvetiche i pm Furno-Scalas-Filippini, coordinati dall’aggiunto Maurizio Romanelli, puntano ad avere ulteriori chiarimenti sulla documentazione bancaria del conto bancario da 5,3 milioni di euro ereditato dalla madre e regolarizzato da Fontana con la voluntary disclosure nel 2015.

Gli inquirenti sono arrivati al conto, su cui sono in corso da mesi approfondimenti, nell’ambito dell’inchiesta sul "caso camici". È dal conto svizzero che partì il bonifico da 250mila euro, poi bloccato dall’Unione Fiduciaria in base alle norme anti riciclaggio, con cui il governatore lombardo avrebbe cercato di compensare la Dama spa, società di cui la moglie detiene il 10 per cento delle quote, del mancato profitto o quantomeno dei costi di produzione sostenuti dall’azienda venuti meno a causa della trasformazione dell’ordine d’acquisto dei 75 mila camici e 7 mila sanitari in donazione benefica.

