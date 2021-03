Covid, Bianca Berlinguer in quarantena. Conduce Carta Bianca da casa. "Sono entrata in contatto con un positivo" | Video

30 marzo 2021 a

"Anche a me è capitato come tanti italiani di entrare in contatto con una persona positiva e dunque sarò ancora in isolamento per alcuni giorni". Con queste parole Bianca Berlinguer ha aperto la puntata di Carta Bianca di martedì 30 marzo in onda su Rai Tre. La giornalista conduce il programma in collegamento da casa seduta in salotto perché deve osservare i giorni di quarantena prima dei tamponi di controllo.

Buonasera e bentornati a #cartabianca. Questa volta dal soggiorno di casa mia perché è capitato anche a me come a milioni di italiani di entrare in contatto con una persona positiva e dunque sarò in isolamento ancora per alcuni giorni. pic.twitter.com/l1rNj9yQmi — #cartabianca (@Cartabiancarai3) March 30, 2021



"Abbiamo voluto comunque rispettare questo appuntamento settimanale perché così ci è sembrato giusto", ha spiegato la conduttrice aggiungendo. In studio dunque, al posto suo,. la spalla Enrico Lucci. "Sta tranquilla andrà tutto bene", ha detto la ex Iena per poi riderci un po' su: "Hai visto lo ha fatto anche Fabio Fazio questo sistema così. Io sarò la tua Lucianina Littizzetto". "Andrà tutto bene", dice Lucci provando a tirare un po' su il morale a Bianca Berlinguer che è apparsa quantomeno provata: "Sono piuttosto preoccupata, però vediamo", ha sospirato per poi dare il via alla puntata durante la quale sono previsti diversi ospiti tra i quali Simona Ventura, il professor Galli e Pierluigi Bersani.

Dunque come capitato ad altri conduttori - a memoria Fabio Fazio, Serena Bortone o recentemente Tiziana Panella di Tagadà su La 7 - anche Bianca Berlinguer ha deciso di non mollare e proporre una conduzione da casa proprio come avevano fatto in precedenza i suoi precedessi. Anche dal salotto di casa la giornalista r ha dimostrato di poter vestire i panni della padrona di casa. La puntata è iniziata infatti con il professor Galli che sta parlando delle varianti e della campagna vaccinale. Bianca Berlinguer sembra non soffrire più di tanto le distanze intervenendo spesso. Insomma un modo per esorcizzare insieme ai telespettatori la paura del virus che, come conferma anche questo episodio, continua a circolare senza sosta nel nostro Paese.

