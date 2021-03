Pd, Debora Serracchiani nuovo capogruppo alla Camera. "Grazie Letta, una scossa per le donne"

30 marzo 2021 a

a

a

Debora Serracchiani è stata eletta capogruppo Pd alla Camera con 66 voti. Sono le 24 preferenze sono andate a Marianna Madia. Una scheda bianca, una nulla e un voto per Barbara Pollastrini. Questo l'esito del voto per eleggere il nuovo capo dei deputati e che completa la svolta rosa decisa da Letta per guidare i gruppi parlamentari. "Che ci sia stata una competizione nel gruppo è una novità ma anche un fatto positivo. Abbiamo un gruppo compatto. Voglio ringraziare tutti i colleghi, chi ha votato me e chi ha votato Marianna. Adesso dobbiamo dare risposte ai cittadini che sono preoccupati. Questo sarà il lavoro che porteremo avanti, lo faremo tutti insieme, cercando di fare sintesi". ha detto la neo capogruppo.

Ringrazio i colleghi @Deputatipd per la fiducia e per avermi votata come capogruppo @Montecitorio. Una grandissima emozione e un grande onore. Grazie al segretario @EnricoLetta che ha aperto a questa possibilità e grazie a @graziano_delrio che ha costruito un gruppo straordinario pic.twitter.com/9u0ubgI6cu — Debora Serracchiani (@serracchiani) March 30, 2021

"Voglio ringraziare il presidente Delrio, il gruppo è arrivato sin qui grazie alla sua guida autorevole e saggia. Ha fatto un passo indietro dopo la richiesta del segretario, dimostrando le qualità dell'uomo ma anche quella del dirigente politico", ha aggiunto Serracchiani. "E ringrazio anche Marianna (Madia): siamo state su fronti contrapposti ma anche molto vicini", ha concluso. Poi il ringraziamento al segretario Enrico Letta: "Da lui una scossa per le donne". "Dopo il voto di oggi sarò felice di lavorare insieme a Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. . Due donne determinate, di qualità e competenti. Saremo un’ottima squadra. Guardare avanti, Pd", ha risposto su Twitter lo stesso Letta. "Buon lavoro a Debora e adesso costruiamo insieme che questo è un gruppo parlamentare".ha detto la sfidante di Debora Serracchiani Marianna Madia.

Dopo il voto di oggi sarò felice di lavorare insieme a @serracchiani e @SimonaMalpezzi. Due donne determinate, di qualità e competenti. Saremo un’ottima #squadra. Guardare avanti, @pdnetwork. — Enrico Letta (@EnricoLetta) March 30, 2021

Parole di incoraggiamento anche dalla capogruppo al Senato Simona Malpezzi. "Voglio fare le mie congratulazioni e augurare buon lavoro a Debora Serracchiani per la sua elezione a presidente delle nostre deputate e dei nostri deputati e ringraziare Marianna Madia per aver deciso di dare il suo contributo. Ora con Enrico Letta mettiamoci insieme al lavoro per aiutare il governo a fare uscire dall’emergenza il Paese e a rendere più forte la squadra del Pd”.

Enrico Letta e Matteo Renzi, scontro finale solo rimandato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.