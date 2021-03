Quarta Repubblica, il punto di Zaia su Covid e crisi economica e la difesa di Laura Boldrini

29 marzo 2021 a

a

a

Puntata che si annuncia particolarmente intensa stasera in tv, lunedì 29 marzo, per Quarta Repubblica, su Rete 4 a partire dalle ore 21.25. Tra gli ospiti principali di Nicola Porro, conduttore del programma di approfondimento, ci sarà Luca Zaia, governatore della Regione Veneto. Farà l'analisi della situazione sanitaria, politica ed economica che sta vivendo il Paese da 14 mesi travolto dalla pandemia Covid. E' annunciata anche la presenza di Gianluigi Paragone, il leader di Italexit, senatore ex Movimento 5 Stelle. Inoltre ci saranno il politologo Massimiliano Panarari e Daniele Capezzone. Spazio sarà dedicato anche alla difficile situazione che sta vivendo il Movimento 5 Stelle dove diversi esponenti non intendono rinunciare ad alcuni privilegi che anni fa avevano promesso di cancellare.

Orlando: "Tre mesi di reddito di emergenza per chi ha finito la Naspi"

Stando alle anticipazioni, inoltre, parteciperanno al programma il presidente della Commissione Antimafia della Regione Sicilia, Claudio Fava, e i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti e Pietrangelo Buttafuoco. Stasera, infatti, si tornerà a parlare dei problemi della giustizia: la trasmissione, attraverso interviste esclusive a protagonisti e vittime, racconterà il cosiddetto sistema Montante, dal nome dell’ex Presidente di Confindustria Sicilia che assunse l’incarico in nome della legalità e della lotta alla mafia e che venne poi condannato in primo grado – in attesa dell’esito del processo d’Appello - a 14 anni di reclusione per associazione per delinquere, corruzione e accesso abusivo al sistema informatico.

PresaDiretta, il Covid e l'ipotesi del complotto

Quarto Grado, inoltre, proporrà una intervista all'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, che deve rispondere delle accusa della sua ex colf, ma anche a quelle di un'ex assistente parlamentare, che sono state riportate da Il Fatto Quotidiano. Questa settimana il faccia a faccia sarà con Nicola Bertinelli, il presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano. E per concludere gli altri ospiti. In trasmissione Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova; Lorenzo Fontana, vicesegretario e deputato della Lega; Mario Giordano, Stefano Cappellini, suor Monia Anna Alfieri, commenti di Gene Gnocchi e Vittorio Sgarbi. Naturalmente nel corso del dibattito si farà il punto sulla campagna vaccinale, sugli aiuti economici del governo centrale a imprenditori e lavoratori.

Màkari, Saverio a caccia dell'assassino di Gea De Simone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.