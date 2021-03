PresaDiretta, il Covid e l'ipotesi del complotto

29 marzo 2021 a

Stasera in tv, lunedì 29 marzo, su Rai 3 (inizio 21.20) ultima puntata del ciclo invernale di PresaDiretta. Il programma condotto da Riccardo Iacona si occupa nuovamente della spy story sulle origini del Covid che nel giro di un anno ha ucciso milioni di persone. L'inchiesta del team scientifico internazionale dell'Oms si è recentemente conclusa a Wuhan, in Cina, e il direttore generale Tedros Ghebreyesus ha sottolineato che sull'origine del virus "le piste sono ancora tutte aperte”. Più di un anno di attesa e mesi di preparazione, ma le risposte sulla più grande catastrofe sanitaria del secolo ancora non ci sono.

PresaDiretta è riuscita a intervistare uno dei membri del team internazionale, Dominic Dwyer, microbiologo dell’Università di Sidney e a ricostruire con testimonianze esclusive e documenti inediti cosa è successo durante i 27 giorni della missione in Cina dell’Oms. Ma i dubbi su come sia nato il virus e sulla diffusione mondiale, sembrano restare. PresaDiretta, inoltre, racconterà le altre epidemie che in Europa sono diffuse tra gli animali. Se ne parla poco ma sono sempre più aggressive e pericolose anche per l’uomo. A partire dal virus dell’aviaria che colpisce gli uccelli selvatici e da loro si trasmette agli allevamenti industriali di pollame di mezza Europa.

Sembrava scomparso da anni, invece è tornato e sembra ancora più pericoloso. Poi l’influenza suina, che è stata la prima pandemia del XXI secolo, quella provocata dal virus H1N1. Anche questa era stata dichiarata finita ma i virus influenzali dei maiali che avevano contagiato l’uomo ora stanno tornando proprio nei suini e si stanno ricombinando. Non è finita. C'è anche il caso dei visoni dei danesi che lo scorso anno furono sterminati perché contagiati dall'uomo con il Covid 19. Nel complesso, dunque, la situazione è sempre più difficile e la salute dell'essere umano a forte rischio. Cosa può accadere in futuro? Quali sono i pericoli per la razza umana? Quali quelli per gli animali?

