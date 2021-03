Covid, il presidente della Camera Roberto Fico in isolamento. E' stato a contatto con un positivo

29 marzo 2021 a

Il presidente della Camera Roberto Fico in isolamento dopo essere entrato in contatto con una persona poi risultata positiva al Covid-19. "Il presidente della Camera, Roberto Fico nei giorni scorsi ha avuto un contatto stretto con un soggetto poi risultato positivo al Covid. Per questo è in autoisolamento fiduciario". Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. Fico è asintomatico ed "è comunque stato sottoposto a tampone molecolare con esito negativo", aggiunge l'ufficio stampa.

L'allarme a Montecitorio è scattato dopo che il presidente è venuto a conoscenza che una persona con la quale si è incontrato nei giorni scorsi è risultato poi positivo al coronavirus. Come da prassi è iniziato lo screening per capire le persone entrate in contatto con il soggetto poi risultato infettato. Tra queste c'era anche il presidente della Camera che dunque, come prevedono i protocolli, si è messo in auto isolamento in attesa di conoscere l'esito degli esami ai quali verrà sottoposto. Come riferito da fonti di Montecitorio il presidente non ha manifestato sintomi sospetti e il primo tampone è risultato negativo. Tuttavia l'isolamento durerà ancora qualche giorno per verificare, con altri tamponi, se effettivamente il presidente è fuori pericolo. Nel frattempo resterà in isolamento fiduciario. Sono in corso accertamenti, come prevedono i protocolli, anche sugli stretti collaboratori. Una forma precauzionale che consentirà di capire se veramente sono tutti fuori pericolo. A Montecitorio è scattata l'allerta dunque anche se non c'è troppa preoccupazione. Le condizioni del presidente e il primo tampone negativo fanno ben sperare.

Un segno semmai che ancora non si può abbassare la guardia. Il virus circola e non risparmia nessuno e tutti, comprese le più alte cariche dello Stato, sono costrette a farci i conti. L'isolamento del presidente della Camera dovrebbe durare, come da prassi, due settimane durante le quali verranno effettuati nuovi tamponi di controllo.

