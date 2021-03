Pd, Letta evita polemiche su Renzi al Gp in Bahrain: "Fioretto di Quaresima"

29 marzo 2021 a

a

a

Il segretario del Pd, Enrico Letta, evita le polemiche su Matteo Renzi ai box nel Gp del Bahrain. "Mi sono guardato il Gp di F1 e quello delle moto. Renzi? Siamo in Quaresima e io ho fatto un fioretto: non mi faccio trascinare in nessuna provocazione", ha affermato.

Letta (Pd) incontrerà Renzi: "Dobbiamo ricostruire la sinistra"

Poi Letta ha parlato della nomina del capogruppo alla Camera: "Il gruppo parlamentare deciderà. I gruppi sono autonomi, e io ho detto che per me la cosa essenziale era che fosse una donna. Sono stato attaccato per questo, ma il problema è che il Pd ha una storia recente tutta al maschile. Oggi ci sono 5 presidenti di Regione del Pd tutti uomini, i tre ministri sono uomini, io sono uomo. Almeno i due capigruppo di Camera e Senato, che li scegliamo noi, che siano due donne", ha sottolineato alla trasmissione Forrest su Rai Radio1, per poi aggiungere: "Se l’ho fatto è perché secondo me c’è un problema strutturale. E i problemi strutturali vanno affrontati di petto - ha detto -. A chi mi dice che ho fatto una cosa solo di immagine o per scardinare equilibri interni, io ribadisco che non esiste nel 2021 nel mondo un’associazione, un luogo di soli uomini, nemmeno in Vaticano. Mi ha molto colpito, poi, il modo in cui viene trattata la vicenda del confronto tra Madia e Serracchiani, si è parlato di baruffa. Se fosse stato un confronto tra due uomini si sarebbe usato un altro tipo di linguaggio. Il tema va gestito in grande serenità, se posso premettermi di usare questo termine".

Salvini sfida Draghi: "Dopo Pasqua riaprire le attività in sicurezza"

Chiaro il riferimento al famoso hashtag nei suoi confronti di Matteo Renzi "Enrico stai sereno", che poi portarono al discusso cambio della guardia nel 2014 tra i due protagonisti. "Se mi sono già pentito? No, ho fatto veramente una scelta d’amore. Alle volte in amore si fanno delle cose che sembrano irrazionali - ha dichiarato -. Io l’ho fatto per l’amore per l’Italia, per la politica, che anche per il partito che ho contribuito a fondare".

Da Borghi a Salvini la richiesta al governo è di rispettare gli italiani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.