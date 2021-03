Non è l'Arena, il mistero di Anagni sulle dosi di vaccino: parla il responsabile di Catalent

28 marzo 2021 a

Non è l'Arena nella puntata di domenica 28 marzo, ha dedicato un ampio servizio al caso di Anagni che ha suscitato grande clamore nei giorni precedenti. Nello stabilimento della Catalent il quotidiano La Stampa ha scoperto che c'erano ben 29 milioni di dosi ferme di vaccino di Astrazeneca. Perchè? E a chi erano destinate quelle fiale? Massimo Giletti ha inviato un giornalista di Non è l'Arena sul posto che però non è riuscito a incontrare i massimi dirigenti dell'azienda di persona. Al telefono è riuscito a parlare con Mario Gargiulo, responsabile di Catalent Europa: "Il nostro stabilimento è capace di produrre cinquanta milioni di dosi al mese. Quindi trovarci 29 milioni di dosi non è anormale. Non sono dosi nascoste, anzi...". Il giornalista chiede da quando tempo l'azienda infiala il vaccino di Astrazeneca. E Gargiulo replica: "Da gennaio". E ancora: ma se in un mese l'azienda riesce ad infialare oltre 30 milioni di dosi, dovrebbe essere a più di cento. Mario Gargiulo spiega: "Le dico che sono di meno. Saranno 70 o 80 probabilmente sì". Poi la domanda decisiva: tutte le dosi che sono state prodotte precedentemente, dove sono andate a finire? La risposta: "Tutti i lotti che noi li spediamo, li spediamo in Belgio. E' Astrazeneca il padrone del vaccino, noi siamo noi". Può darsi anche che le dosi siano ancora nel centro di distribuzione in attesa di approvazione da parte dell'ente regolatorio olandese. Cinquanta milioni di dosi? Gargiulo è diretto: "Quaranta milioni di dosi sono quattro milioni di flaconi. Può essere, Sì, non è escluso". Clicca qui per il servizio di Non è l'Arena nello stabilimento di Anagni.

