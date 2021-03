Matteo Renzi vola al Gran Premio di F1 ed esplode la polemica: "Gli italiani sono chiusi in casa e lui va a divertirsi"

28 marzo 2021 a

a

a

E' più che una polemica. Matteo Renzi, capo di Italia Viva, finisce al centro di duri attacchi personali sui social visto che appare nelle inquadrature della diretta del Gran Premio del Bahrain. Sui social gli viene scritto di tutto. Renzi già nei giorni scorsi aveva annunciato che avrebbe fatto altri viaggi all'estero ma nessuno immaginava di vederlo oggi nelle immagini del primo appuntamento dell'anno di Formula 1. Così invece è stato. Matteo Renzi è volato in Medioriente proprio per assistere alla gara e magari anche per effettuare incontri che aveva già programmato.

Letta (Pd) incontrerà Renzi: "Dobbiamo ricostruire la sinistra"

Ovviamente sui social in molti, sia su Twitter che su Facebook, si sono scagliati contro l'ex premier domandandosi come mai lui è in giro per divertirsi, nonostante le restrizioni Covid, quando tutto il Paese deve restare chiuso in casa per cercare di limitare la diffusione del contagio. E c'è anche chi arriva a chiedersi e a chiedere se ha ricevuto un invito per essere presente al gran premio oppure se c'è stato chi gli ha pagato l'alloggio in albergo. Anche Selvaggia Lucarelli non si tira indietro e dal suo profilo personale twitter rilancia un post che non ha bisogno di commenti: "Un intero Paese in zona rossa mentre lui si gode il Gran Premio di Formula 1 in Bahrein".

Busta con proiettili inviata a Matteo Renzi al Senato

L'hashtag Renzi viene pubblicato da centinaia e centinaia di utenti che usano puntualmente parole poco simpatiche e attacchi frontali nei confonti dell'ex primo ministro. L'ufficio stampa di Matteo Renzi puntualizza in una nota che i suoi viaggi riguardano soltanto lui e non costano un centesimo al contribuente, inoltre conferma nella giornata di martedì 30 marzo sarà regolarmente al Senato per l'intervento sul Family Act. Ennesima polemica per l'ex premier, dunque, che nelle settimane scorse era volato in Arabia Saudita per partecipare ad un incontro con il principe saudita Bin Salaman.

Video su questo argomento Caso bin Salman, i giornalisti incalzano Renzi fuori dal Senato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.