Che tempo che fa, il grande Piero Angela con Alessia Marcuzzi, Francesca Michielin e Fedez

28 marzo 2021 a

Che tempo che fa intenso e ricco di ospiti anche nella puntata di stasera, domenica 28 marzo, dalle ore 20 su Rai 3. Ovviamente Fabio Fazio conterà sui suoi soliti collaboratori: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. E naturalmente anche stasera non mancherà lo spazio di approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma grande attenzione in particolare sugli ospiti e come sempre accade da un anno a questa parte, al centro della puntata in particolare l'emergenza Covid e i problemi sanitari, economici e sociali che stanno investendo non solo l'Italia, ma tutto il mondo.

E' annunciata la partecipazione di Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, ma ci saranno anche il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli e l'esperto Roberto Burioni. Annunciata inoltre la partecipazione di Piero Angela che ha recentemente festeggiato il 40° anniversario del suo storico programma divulgativo Quark che dal 1995 è diventato Superquark. Inoltre ufficiale anche la partecipazione di Francesca Michielin e Fedez che sono reduci dal successo al Festival di Sanremo grazie al brano Chiamami per nome, già Disco d'oro e che sta collezionando milioni e milioni di visualizzazioni su Youtube.

Annunciata inoltre la presenza in studio di Alessia Marcuzzi e ci sarà anche Christian De Sica, dal 3 aprile protagonista in prima serata su Rai 1 del programma di varietà Una serata tra amici. Naturalmente come accade ogni domenica, a chiudere la puntata di Che tempo che fa, Il tavolo. E anche in questo caso numerosi gli ospiti: Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Enrico Brignano, Ale e Franz. Inoltre Orietta Berti e Max Pezzali, quest'ultimo da martedì 30 marzo sarà in libreria con “Max 90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”. Al tavolo stasera ci sarà anche Francesca Michielin.



