Bergamo in zona rossa, il verbale segreto che smentisce l'ex premier Giuseppe Conte

La ricostruzione dell'ex premier Giuseppe Conte sull'adozione della prima zona rossa a Bergamo nei giorni iniziali dell'epidemia sarebbe smentita dal verbale segreto di un incontro riservato durante il quale il capo del governo sarebbe stato consigliato a riguardo dal comitato tecnico scientifico. "Segreto", in quanto Conte non ne avrebbe mai fatto cenno nè ai magistrati che indagano sul caso, nè ai media. E' quanto riporta Francesca Nava su Domani, in un servizio sul caso.

Secondo la giornalista, "esiste un verbale riservatissimo (acquisito anche dalla procura di Bergamo) di una riunione informale e ristretta del Comitato tecnico scientifico, che si è tenuta il pomeriggio del 2 marzo 2020. Alle ore 18. In quella riunione il Cts suggerisce a Conte di adottare misure restrittive in Val Seriana". Sarebbe il primo caso del genere in Italia, solo pochi giorni dopo l'identificazione dei primi casi di quello che allora era definito "virus cinese" nel Paese. Allora a dominare il dibattito era ancora l'identificazione del "paziente zero", anche se i casi iniziavano a diffondersi. A quel punto, ma il premier è titubante: "Decide di rifletterci", si riferisce nel verbale. "Il 12 giugno 2020, però, Conte dichiara ai pm di Bergamo di aver appreso la situazione epidemiologica in Val Seriana e le raccomandazioni dei suoi tecnici solo il 5 marzo. Tre giorni dopo", scrive Francesca Nava.

Perchè questa omissione? Si tratta di una giustificazione a posteriori? Saranno le indagini a chiarire scelte e svolgimento dei fatti in quel periodo: un ritmo serrato di eventi che portò poi al primo lockdown del 9 marzo, con il Paese che si è fermato per arrestare il contagio di un virus sconosciuto, che sembrava inarrestabile. Di cui, forse, uno dei detonatori in Lombardia, fu anche la massiccia presenza di pubblico allo stadio San Siro di Milano in occasione della partita di Europa League Tra Atalanta e Valencia.

