Pd, Letta: "Incontrerò Renzi per ricostruire la sinistra"

Il neo segretario del Pd Enrico Letta pronto a incontrare Matteo Renzi, cioè colui che nel 2014 lo fece dimettere da presidente del Consiglio, per "ricostruire la sinistra". Lo ha detto il leader dem ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo venerdì 26 marzo. "Incontrerò Renzi e parleremo di che tipo di futuro costruire per la Sinistra. Non è l'ultimo, devo fare ancora diversi incontri", ha detto aggiungendo: "Noi vogliamo costruire un'alleanza di centrosinistra con i 5 Stelle. Quello che ho chiaro è che la Destra fa il gioco di fare l'opposizione con la Meloni e di stare al governo con la Lega. E la svolta europeista di Salvini, fatta con Giorgetti davanti a un caffè, è da mettere alla prova".

#ottoemezzo Enrico #Letta: "Il condono? Non era nel programma ma abbiamo fatto di tutto perché fosse il più limitato possibile. E' la Lega che deve semmai spiegare perché abbia cambiato idea e abbia deciso di sostenere il governo" https://t.co/r0AFaAGb88 — La7 (@La7tv) March 26, 2021

Letta agita il fantasma della vittoria del centrodestra per invitare le forze che sostenevano il governo Conte all'unità: "Se andiamo soli, noi regaliamo l'Italia a Salvini e Meloni. Per questo dobbiamo fare una coalizione con chi ci è più vicino e con i 5 Stelle in questa fase abbiamo governato bene. Dobbiamo fare un'alleanza tra partiti che si rispettano, ma con l'ambizione di essere la leadership di questa alleanza. Poi individueremo la modalità per decidere il candidato premier e dipende anche da legge elettorale". Letta ha parlato anche del suo predecessore: "Ho grande considerazione di Nicola Zingaretti e ci lega un'amicizia profonda. Ha guidato Regione Lazio benissimo sulla pandemia. Bersani è un amico e una persona per bene. Abbiamo responsabilità politiche entrambi. Ho fatto colloqui con persone intelligenti: come Speranza e Calenda".

#ottoemezzo Enrico #Letta: "Ritengo molto importante quello che ha detto oggi il presidente #Draghi sulle riaperture che dipendono dai dati, chiarisce che se la Lega vuole stare in questo governo deve smetterla con il linguaggio doppio" https://t.co/EeUSyjoctH — La7 (@La7tv) March 26, 2021

E ancora, parlando delle elezioni per il sindaco della Capitale: "Nei prossimi giorni apriremo il dossier di Roma: penso che faremo le primarie. Ci sono diversi candidati, tra cui Gualtieri del Pd". Ma Letta ha affrontato anche il nodo Virginia Raggi: "E' vero che su Roma il nostro giudizio sul sindaco uscente non è lo stesso di quello dei 5 Stelle e rischia di essere una pietra di inciampo. So di giocarmi l'osso del collo su questa partita, ma ce ne sono anche altre importanti".

