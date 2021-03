Covid, Speranza: "Lazio in zona arancione da martedì 30 marzo"

26 marzo 2021 a

a

a

Covid, il ministro della salute, Roberto Speranza, ha annunciato che la regione Lazio tornerà in zona arancione da martedì 30 marzo. "Il Lazio ha dei dati in miglioramento e nelle prossime decisioni della cabina di regia sarà arancione e questo avverrà a scadenza naturale dell’ordinanza vigente", ha detto il titolare del dicastero della Salute, in conferenza stampa a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Mario Draghi.

La cabina di regia: "Scuole aperte in zona rossa fino alla prima media"

L'annuncio del ministro è arrivato ancor prima della firma dell'ordinanza che definirà i nuovi colori delle regioni per la prossima settimana, che è attesa per oggi pomeriggio. Poco prima della conferenza, iniziata alle ore 14, si era invece tenuta la riunione della cabina di regia dove, tra le altre cose, è stato disposto il rientro a scuola in presenza fino alla prima media anche nelle zone rosse e l'assenza di zone gialle fino al 30 aprile. Il tutto anche in caso di numeri che possano consentire un allentamento delle restrizioni, come previsto fino al 15 marzo per le zone gialle o le zone bianche. L'obiettivo dell'esecutivo guidato da Mario Draghi è naturalmente quello di evitare "cali di tensioni" nei confronti del contrasto alla diffusione del virus per tutto il mese di aprile.

Oggi i nuovi colori delle regioni: Toscana e Lazio sperano nell'arancione

Un periodo nel quale le condizioni climatiche primaverili dovrebbero favorire una riduzione dei contagi, in vista di aperture sempre più graduali nel mese di maggio e a seguire. Al tempo stesso si conta di aumentare la mole di vaccinati, con l'obiettivo di arrivare alla somministrazione di 500 mila dosi al giorno entro metà aprile, con da raggiungere quota 9 milioni di vaccinati a livello nazionale entro la fine di quel mese. Altre settimane di restrizioni, quindi, per poi immaginare un'estate più libera, come quella auspicata anche dal ministro del turismo, Massimo Garavaglia, che ha parlato di un'Italia tutta in zona gialle per l'estate.

Dichiara il falso nell'autocertificazione e il giudice lo assolve. Il motivo della sentenza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.