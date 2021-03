Draghi, guerra agli operatori sanitari non vaccinati: "Il governo interverrà con una norma"

26 marzo 2021 a

Consiglio europeo, vaccini e decisioni della cabina di regia, con la prossima riapertura delle scuole. Questi i temi principali della conferenza stampa del premier Mario Draghi tenutasi venerdì 26 marzo. "Il governo deve intervenire - ha precisato Draghi - sugli operatori sanitari che non si vaccinano. Non possono venire a contatto con i malati". "C'è da dire che la stragrande maggioranza di medici e infermieri hanno risposto positivamente alla vaccinazione, ma stiamo lavorando a una norma", ha aggiunto il ministro Speranza.

Iss: "In Italia indice Rt in calo a 1.08 dopo sette settimane". Si riunisce la cabina di regia con Draghi

Draghi ha quindi parlato della campagna di vaccinazione: "Il criterio enunciato dalla Commissione è in parte una modifica di quello precedente, che avevamo usato solo noi con Astrazeneca. Si è introdotto il criterio di proporzionalità e reciprocità nel bloccare le esportazioni di vaccini", ha detto il premier in conferenza stampa a Palazzo Chigi, all’indomani del Consiglio europeo. "C’è in gioco la salute degli individui. Dobbiamo sempre cercare il coordinamento europeo, poi se non c’è una soluzione, cercheremo un’altra strada. Ma farei attenzione a siglare questi contratti", così ancora Mario Draghi, presidente del Consiglio, nel corso di una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, rispondendo a una domanda sui possibili accordi regionali sul vaccino Sputnik. Sul discorso delle scuole riaperte fino alle scuole medie, Il presidente del consiglio ha spiegato: "La volontà della cabina di regia è stata chiara - ha detto - se i contagi ci avessero dato uno spazio, lo avremmo usato per la scuola. Fino alla prima media il livello di contagio appare molto limitato". Sugli altri fronti dei provvedimenti, i ristoranti e i bar restano chiusi, saranno consentiti solo asporto e consegna a domicilio. Fino al 30 aprile, data decisa dal governo per il mantenimento del sistema attuale, che ha, in sintesi, bandito le aree gialle, quelle a minor rischio contagi. Lo riferiscono all’Adnkronos fonti di governo che hanno preso parte alla cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi.

La cabina di regia: "Scuole aperte in zona rossa fino alla prima media"

