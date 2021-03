Covid, scuole aperte in zona rossa fino alla prima media. La decisione della cabina di regia

26 marzo 2021 a

a

a

Covid, scuole aperte in zona rossa fino alla prima media. E' questa la decisione emersa dalla cabina di regia iniziata poco dopo le ore 12 alla presenza del premier Mario Draghi. Asili nido, elementari e prima media tornano quindi in presenza anche nelle regioni con il più alto numero di contagi. La chiusura delle scuole di ogni ordine a grado nelle zone con i contagi più alti era stata decisa col Dpcm del 2 marzo. scorso. "Nella settimana fra il 15 ed il 21 marzo si osserva un miglioramento complessivo del rischio legato alla diffusione del virus, sebbene complessivamente ancora alto", è emerso anche se Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia e Toscana presentano ancora un livello di rischio alto.

Iss: "In Italia indice Rt in calo a 1.08 dopo sette settimane". Si riunisce la cabina di regia con Draghi

E' questa, quindi, una delle decisioni principali al centro dell'incontro presieduto dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, a cui partecipano anche i ministri Roberto Speranza, Mariastella Gelmini, Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Elena Bonetti, Patrizio Bianchi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, e i componenti del Comitato tecnico-scientifico Silvio Brusaferro e Franco Locatelli. Dalla riunione è emerso anche come "non saranno previste zone gialle fino al 30 aprile", quindi anche le regioni con numeri bassi manterranno in vigore le restrizioni previste per le zone arancioni. Intanto, secondo quanto emerge dalla riunione, secondo il monitoraggio settimanale della cabina di regia nel periodo fra il 15 marzo e il 21 marzo si osserva, dopo varie settimane di aumento, una iniziale diminuzione nella incidenza rispetto alla settimana precedente (240,3 per 100 mila abitanti) rispetto 250 per 100 mila abitanti del periodo tra l'8 e il 14 marzo.

Il ministro Garavaglia: "Riaperture da aprile, in estate tutti in zona gialla"

L’incidenza, comunque, resta elevata e ancora lontana da livelli (50 per 100 mila) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti. Secondo il rapporto Altems, inoltre, al 22 marzo, dieci regioni (Lazio, Puglia, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Umbria, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche) registrano la più elevata pressione per tasso di saturazione sia in area non critica sia in terapia intensiva.

Il ministro Garavaglia: "Riaperture da aprile, in estate tutti in zona gialla"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.