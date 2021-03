Covid, Garavaglia: "Ripresa delle aperture da aprile, in estate saremo tutti in zona gialla"

26 marzo 2021 a

a

a

Covid, il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, è ottimista sul fronte della ripresa delle aperture delle attività già dal mese di aprile e della sconfitta del virus.

Oggi i nuovi colori delle regioni: Toscana e Lazio sperano nell'arancione

"Quando arriverà la bella stagione saremo tutti in zona gialla e quindi vivremo l’estate come l’anno scorso senza tanti problemi. Nel mentre proseguirà anche la campagna vaccinale e questa sarà la grande novità rispetto all’anno scorso. Non ci sono motivi che ci lascino pensare che quest’estate sarà diversa dalla scorsa. I problemi creati dalla scorsa estate? Li eviteremo con controlli e tamponi, oltre che grazie ai vaccini. Discoteche all’aperto con certe regole? Perché no. Con la massima sicurezza da aprile in poi iniziamo ad aprire tutto".

Dichiara il falso nell'autocertificazione e il giudice lo assolve. Il motivo della sentenza

Con queste parole il ministro del Turismo ed esponente della Lega è intervenuto questa mattina a The Breakfast Club su Radio Capital. "Quest’estate sarà ancora un turismo Italia su Italia, i viaggi all’estero hanno bisogno ancora di tempo, però già ci sono segnali di ripresa. Con il senno di poi siamo tutti campioni, però se l’anno scorso la Sardegna avesse chiesto un tampone all’arrivo, di sicuro sarebbe andato meglio. Ma oramai il passato è il passato. In Europa è stato approvato un lasciapassare, che non è un passaporto vaccinale. Quindi permette a chi è vaccinato di viaggiare, ma se non si è ancora stati vaccinati basta un tampone. Queste regole saranno valide per l’Italia ma anche per il resto d’Europa", sottolinea il ministro. Uno scenario "roseo" che deve tuttavia fare ancora i conti con il picco della terza ondata, che secondo gli scienziati è stato raggiunto in questi giorni, e un numero ancora importante di contagi e, soprattutto, di morti. Oggi, intanto, nuovo report settimanale dell'Iss sull'andamento dell'epidemia in Italia e conferenza stampa del premier Draghi, che sta lavorando al prossimo decreto Covid, in vista della scadenza di quello attuale, in vigore fino al 6 aprile.

Covid, in lockdown niente sesso: un italiano su tre non ha avuto rapporti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.