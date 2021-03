Dante, accuse di un giornale tedesco: "Arrivista e plagiatore". Giorgia Meloni: "Parole inaccettabili"

25 marzo 2021 a

"Arrivista" e "plagiatore", così il giornale tedesco Frankfurter Rundschau descrive Dante Alighieri in occasione della giornata nazionale dedicata al sommo poeta. E all'incredibile serie di accuse arrivate dalla Germania, non si sottraggono, nella risposta, ne il ministro Dario Franceschini, nè Giorgia Meloni.

"Dante Alighieri non ha inventato nulla, né il volgare cioè l’italiano, né il viaggio nell’al di là descritto nella Divina Commedia, per cui non si capisce che cosa debbano festeggiare gli italiani", sostiene in un editoriale Arno Widmann, giornalista e traduttore. "L’Italia lo loda come uno di coloro che hanno portato la lingua nazionale ai vertici della grande letteratura. In un certo senso, ha creato il linguaggio per il suo lavoro", si legge nel testo in cui analizza la situazione linguistica nell’Italia di Dante, rilevando che "la prima poesia d’arte in lingua madre in Italia è stata scritta in provenzale", cioè il "Livre du Trésor" di Brunetto Latini. Nulla di nuovo, secondo l’autore tedesco, neanche per il tema della Commedia. "Nella tradizione musulmana c’è il racconto del viaggio di Maometto in Paradiso"», scrive Widmann che cita uno studio dell’arabista spagnolo Miguel Asin Palacios secondo cui il poeta fiorentino avrebbe conosciuto e usato il testo.

"Non ragioniam di lor, ma guarda e passa (Inf. III, 51)" risponde su Twitter il ministro della cultura, Dario Franceschini, utilizzando proprio una citazione dantesca. "Mentre tutta Italia celebra Dante Alighieri, il quotidiano tedesco Frankfurter Rundschau attacca duramente la sua figura descrivendola come quella di un arrivista e di un plagiatore. Parole inaccettabili e senza alcun fondamento. Noi, al contrario, siamo e resteremo sempre orgogliosi del Sommo Poeta che, con i suoi versi, ha plasmato la lingua, la cultura e l’identità del nostro popolo e la cui produzione Divina è stata apprezzata dall’umanità tutta", scrive invece sul proprio profilo facebook Giorgia Meloni.

