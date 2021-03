Covid, lockdown anche dopo Pasqua, vertice urgente tra Draghi e Speranza. Divieti verso la proroga

25 marzo 2021 a

Un vertice urgente tra il premier Mario Draghi e il ministro della salute Roberto Speranza per affrontare la situazione, ancora complicatissima, dei contagi Covid-19. Il vertice si sarebbe svolto nella tarda serata di mercoledì 24 marzo, stando alle indiscrezioni del Corriere della Sera. Sul tavolo la proroga delle misure per contenere il virus oltre il 6 aprile data di "scadenza" dell'attuale Dpcm che, di fatto, mette tutta Italia in arancione o rosso.

Le attuali misure, da ciò che iniziato a circolare appunto da diverse ore, saranno prorogate almeno per due settimane anche se prende corpo l'ipotesi di mantenerle per tutto il mese di aprile. Ciò significa che diverse attività economiche dovranno continuare a limitare notevolmente le attività se non chiudere. Dunque anche dopo Pasqua è probabile che resti il divieto di spostamento tra Regioni e tutte le altre limitazioni imposte dalle zone arancioni e rosse. I dati sui contagi e sull'occupazione delle terapie intensive, da quello che filtra da Palazzo Chigi, non consentono di ipotizzare aperture a breve. Dunque, stando sempre ai retroscena, Draghi avrebbe iniziato il confronto con le varie anime della maggioranza per cercare un accordo sulla decisione da prendere in vista del 6 aprile. Come noto nella maggioranza sul tema ci sono varie sensibilità. Tuttavia fino ha prevalso quella della prudenza incarnata, nell'immaginario di tutti, dal ministro della salute Roberto Speranza. Già nelle prossime orte è atteso un confronto nella cabina di regia con i capi delegazione dei partiti che sostengono l'esecutivo. poi sarà avviato il confronto con le Regioni.

Regioni che iniziano a muoversi in maniera autonoma per quanto riguarda i nuovi divieti. In Puglia infatti si sta prendendo in esame l'ipotesi di imporre la chiusura alle 18 a tutte le attività commerciali per diminuire ancora di più gli spostamenti delle persone e cercare di frenare la diffusione del virus.

