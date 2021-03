Covid, Bassetti affonda Simona Ventura: "Faccia la conduttrice. Se vuole fare il medico si prenda una laurea"

24 marzo 2021 a

Durissima polemica tra Matteo Bassetti e Simona Ventura, durante Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3. Il direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova perde la pazienza e spara a zero: "Lei faccia la conduttrice televisiva. Se vuole fare il medico si deve prendere una laurea". Ma cos'è che fa andare su tutte le furie Matteo Bassetti? Ventura è in attesa del tampone per avere la certezza della guarigione da Covid e racconta la sua esperienza. Descrive, inoltre, le terapie a cui viene sottoposta. Un intervento che fa letteralmente infuriare Bassetti che non ci va affatto leggero: "Non esiste una profilassi del Covid, i pazienti non sono tutti uguali. Quando ci sono sintomi e non sono importanti, si curano con anti-infiammatori. Cortisone, eparina e antibiotici vanno usati quando c'è una grave compromissione respiratoria, quando si ha un decremento della saturazione. E non vanno usati precocemente. Ogni malato è diverso dall'alto e va visitato".

Ovviamente Ventura replica sostenendo di essersi confrontata con il proprio medico: "Ho raccontato il mio caso, non ho dato informazioni non corrette". E Bassetti spara a zero: "Bisogna evitare di dare informazioni non correte. Lei fa la conduttrice televisiva, io faccio il medico. Ascolti quello che dicono i medici: se i conduttori televisivi fanno i medici, non va bene. Hanno commesso un errore a prescriverle quelle cure. Aveva un principio di polmonite? Il 95% di chi è positivo ha un'interstiziopatia. Avere un principio di polmonite non significa avere un'embolia polmonare. Sono il primo a volere che le persone vengano curate bene".

Lei non ci sta: "Io farò la conduttrice televisiva ma ho diritto di parlare della mia esperienza", ribadisce. E lui l'affonda: "Si prenda una laurea e venga a fare il mio mestiere. Altrimenti parli delle sue cose, non dica come si tratta il Covid". Clicca qui per vedere lo scontro tra Ventura e Bassetti.

