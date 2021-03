DiMartedì, sul condono Zanetti contro Davigo: "Spero non sia così approssimativo sulla giustizia"

23 marzo 2021 a

a

a

Su La7 durante DiMartedì del 23 marzo, dura polemica tra l'ex viceministro Enrico Zanetti e Piercamillo Davigo, ex membro togato del Consiglio superiore della magistratura. Il botta e risposta è sul condono fiscale. La prima dura la presa di posizione è quella di Davigo. Il conduttore Giovanni Floris, illustrando una tabella, descrive le difficoltà che incontra lo Stato nel cercare di ottenere soldi dai cittadini che non hanno pagato: "Non può pignorare la prima casa, l'auto utilizzata per lavoro, lo stipendio oltre il quinto, la pensione di invalidità, quella sociale, il reddito di cittadinanza, il conto corrente in rosso e il fido bancario".

L'epidemiologa Salmaso: "Contagi in calo dalla prossima settimana"

Floris chiede un commento a Davigo che non si tira indietro: "Ormai si sa tutto quello che fa una persona controllando le carte di credito, gli acquisti, le bollette e si possono sequestrare beni di lusso come ad esempio un Iphone. Azzerare i crediti di coloro che stavano pagando è un messaggio devastante. Perché non aver pagato per tempo significa non pagare più". Poco dopo arriva la replica di Zanetti: "Questa norma è gradita all'Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni, il messaggio deve essere comunicato bene e non come fa chi come Davigo sostiene alcuni aspetti".

Nicola Zingaretti: "Non mi candido a sindaco di Roma"

Poi l'attacco frontale: "Certe sue affermazioni sono approssimative e mi dispiace. Spero che non sia approssimativo sulla giustizia come lo è sul Fisco perché le sue sono affermazioni che fanno danno". Davigo ovviamente contro replica: "Io non sono affatto approssimativo. Ho già detto che se il problema era dell'Agenzia delle Entrate per riscuotere certi crediti, invece di fare il condono si poteva consentire all'Agenzia stessa di rinunciare alla riscossione di quei soldi, facendo una norma apposita. Che è cosa diversa dal dire che tutti non pagano più". Clicca qui per ascoltare la polemica tra Enrico Zanetti e Piercamillo Davigo.

David Rossi, famiglia felice per commissione inchiesta. E Le Iene: "C'è chi sostiene di sapere chi l'ha ucciso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.