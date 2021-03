L'emergenza vaccino e quella economica, focus a Quarta Repubblica

22 marzo 2021 a

Intensa puntata di Quarta Repubblica stasera in tv su Rete 4, a partire dalle ore 21.25. Programma come al solito condotto da Nicola Porro con al centro la situazione che sta vivendo il Paese sull'emergenza Covid, ma non solo. Annunciata la partecipazione del direttore dell’Istituto farmacologico Mario Negri, Giuseppe Remuzzi; l’ex direttore dell’Ema, Guido Rasi; il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri e il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

Come al solito ospiti numerosi e autorevoli durante le tre ore di diretta in cui ovviamente molto spazio sarà dedicato al tema vaccini e alla campagna di somministrazione messa a punto dal governo che comunque ha regole diverse nelle varie regioni italiane. Ma si parlerà anche dei sostegni economici per far fronte alle chiusure approvate dal Consiglio dei Ministri, alla rottamazione delle cartelle esattoriali e alle conseguenze psicologiche dovute al perdurare delle restrizioni. Una pagina sarà invece dedicata alle ultime ripercussioni del libro-intervista scritto da Alessandro Sallusti e Luca Palamara sul rapporto magistratura e politica, libro di cui si continua a parlare ormai da settimane.

Nel corso della puntata di questa sera il faccia a faccia di Nicola Porro sarà con Gaddo della Gherardesca, discendente del Conte Ugolino reso immortale da Dante Alighieri. Tra i servizi da segnalare, un reportage dalle spiagge della Florida che sono state riaperte. Inoltre un viaggio nella notte negata agli italiani a causa della misura del coprifuoco che impedisce di uscire la sera dopo le ore 22. Tra gli ospiti ci sono anche il sottosegretario all’Economia Claudio Durigon; il deputato della Lega, Edoardo Rixi; l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, i giornalisti Alessandro Sallusti, Augusto Minzolini, Stefano Cappellini, Piero Sansonetti e Fabio Pavesi e suor Anna Monia Alfieri. Come ogni settimana, gli speciali punti di vista di Gene Gnocchi e Vittorio Sgarbi. Una puntata che si annuncia particolarmente intensa soprattutto sul fronte dei vaccini e degli aspetti economici, considerati le principali emergenze del Paese non solo ora, ma anche nei prossimi mesi.

