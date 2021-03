Covid, allarme ricoveri: terapie intensive oltre la soglia critica in dodici regioni

22 marzo 2021 a

L'Italia deve affrontare ancora una volta un aspetto particolarmente drammatico dell'emergenza Covid: l'alto numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, ma anche in quelli "ordinari". Sono i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), rilanciati dall'agenzia Ansa, a far emergere una problematica che mette in allarme tutto il settore sanitario. Stando ai numeri i pazienti positivi al Covid 19 sono il 42% di quelli ricoverati nei reparti di medicina interna, infettivologia e pneumologia. Ma, come detto, le preoccupazioni sono soprattutto per le terapie intensive dove i posti letto occupati di chi è affetto dal virus, sono al 38%.

L'allerta del 30, dunque, continua ad essere superata ormai da due settimane. Sono ben dodici le regioni che hanno superato la soglia critica, con una punta drammatica nelle Marche dove la percentuale è addirittura del 61%, il doppio di quello che è considerato il dato limite. Le altre regioni oltre la soglia sono l'Abruzzo al 49%, l'Emilia Romagna al 52%, il Friuli Venezia Giulia al 46%. E ancora: Lazio 34%, Lombardia 57%, Molise 41%, Provincia autonoma di Trento 58%, Piemonte 55%, Puglia 37%, Toscana 41% e Umbria 52%. Il valore è invece al 30% nella Provincia autonoma di Bolzano (dati Agenas riferiti alla giornata di ieri, domenica 21 marzo).

Come scritto in apertura, la situazione è particolarmente complessa anche nei reparti di medicina interna, infettivologia e pneumologia. In questo caso sono nove le regioni che hanno superato la soglia del 40%, individuata dal Decreto del Ministero della Salute e considerata critica perché crea notevoli problemi nella presa in carico degli altri malati. In questo caso le regioni in difficili condizioni sono Abruzzo al 45%, Emilia Romagna al 55%, Friuli Venezia Giulia al 47%, Lombardia al 52%, Molise al 45%, Piemonte al 59%, Puglia al 46%, Umbria al 43%, Lazio al 40%. Ancora una volta nelle Marche la situazione più critica: 65%.

