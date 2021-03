Il realismo di Draghi e il vademecum di Grillo: stili contrapposti

Pietro De Leo 20 marzo 2021 a

C’è un’istantanea doppia planata nel confronto politico l’altroieri, giorno fondamentale nell’agenda pubblica, essendo stato varato dal consiglio dei ministri il Decreto Sostegni che le imprese attendevano da mesi.

Ed è l’impostazione comunicativa da un lato di Mario Draghi e dall’altro di Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha costruito il suo appoggio alla maggioranza dell’ex Presidente Bce con enfatico entusiasmo, e dunque non è, quella in questione, una contrapposizione politica. Quanto di stili. La mattina, un post nel blog del comico fattosi ispiratore politico scandiva una sorta di vademecum da applicare alle ospitate degli esponenti del Movimento 5 Stelle in tv.

Una sorta di prontuario da tenere appeso nelle redazioni dei talk, almeno secondo le intenzioni del Fondatore che in un lampo diviene cameraman, autore televisivo, regista perfino. Non inquadrare le calzature, non interrompere i pentastellati mentre parlano. E se uno di loro sta argomentando un ragionamento, non inquadrare un contraddittore mentre, magari, scuote la testa come normale e fisiologico che sia (legge della tv di cui ognuno che partecipa ad un talk è ora parte attiva ora parte passiva). Insomma, Grillo fissa una sorta di sacra intangibilità dell’ospite del Movimento e chissà se tutto questo sia propedeutico alla leadership di Giuseppe Conte, uno che nella fase finale della sua premiership aveva impresso alla sua comunicazione una svolta pontificale, nel senso quasi come se fosse il Papa.

E peraltro Grillo venerdì si lamenta pure che i suoi esponenti siano chiamati “grillini”, con il diminutivo. Circostanza assai comica (tanto per stare in argomento) se a fissarla è uno che dall’insulto dell’avversario, senza diminutivo ma con profluvio di improperi, ha ricavato negli anni d’oro carburante politico, seguito a ruota da torme di replicanti approdati in Parlamento. Così come funzionale all’ascesa del Movimento 5 Stelle, negli anni della crisi economica e del gonfiore antipolitico, era un certo attivismo a metà tra giornalismo e militanza politica che consisteva nel piantonare i parlamentari fuori dai Palazzi per mitragliarli di domande su conflitto di interessi, costi della politica e altri temi forti. Un assedio senza risparmio praticato da blogger sodali. Se, come scrisse Marshall McLuhan, “il mezzo è il messaggio”, quel messaggio era assai chiaro, e ruotava attorno alla vulnerabilità dell’eletto in Parlamento, che andava dipinto come indifeso, attaccabile, debole ed esposto.

Nemesi la si ritrova oggi, nel libretto di istruzioni per poter beneficiare della saggezza pentastellata. Inutile domandarsi cosa sarebbe accaduto se a rivendicare simile pretesa fosse stato Berlusconi oppure Salvini. Il cuore politico del tema è in un Movimento che ha smarrito la strada, e anche questo lo dimostra. Specie se ciò viene raffrontato al frammento di Mario Draghi. Lui, che invece le esternazioni mediatiche le dosa e le centellina, compare in conferenza stampa dopo un consiglio dei ministri sofferto, ammette che il provvedimento economico non è il massimo della vita ma comunque il massimo che in questo momento hanno potuto partorire. Non dà alcun orizzonte sul proprio mandato a Palazzo Chigi (“lo definisce il Parlamento”) e, soprattutto, si schermisce di fronte all’entusiasmo pubblico che ha accompagnato l’assegnazione del suo incarico, augurandosi che le grandi aspettative non siano seguite da altrettanta “delusione”. E si sottopone a tutte le domande dei cronisti.

Da un lato, quindi, il realismo orizzontale di un Presidente del Consiglio che nel suo curriculum vanta la casella di Governatore Bankitalia, presidente della BCE e un percorso accademico di primo livello. Dall’altro, la mozione dell’insindacabilità a tutela di una classe politica, quella pentastellata, il cui tratto distintivo è sempre stato il dilettantismo, popolata da esponenti per i quali, in molti casi, non esiste un “prima” rispetto il ruolo parlamentare, dal punto di vista professionale e degli studi intrapresi. Magari in tutto questo influirà anche il fatto che quest’esperienza a Palazzo Chigi probabilmente non avrà, per Mario Draghi, una scaturigine elettorale. Ma dalle istantanee bisognerebbe a volte trarre qualche lezione. Per capire cosa va cambiato, e chi meriterebbe di essere consegnato agli annali delle brutte pagine politiche, dove la demagogia politica degenerò in un culto della personalità senza manco averne i titoli.

