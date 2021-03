Titolo V, Pregliasco e Toti fra gli ospiti del programma di Rai3

19 marzo 2021 a

a

a

Le conseguenze del blocco di AstraZeneca sulla campagna vaccinale e perché ha suscitato tanto clamore il caso del vaccino sviluppato dall’azienda biofarmaceutica anglo-svedese. E' questo uno dei temi di "Titolo V", in onda venerdì 19 marzo alle 21.20 su Rai3, con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, in diretta dagli studi Rai di Napoli e Milano.

Il governo Draghi tra l'emergenza Covid e le riforme

Dopo l’apertura affidata alla satira di Gabriella Germani nel segno dell’attualità, con la sua Barbara Palombelli e tanti altri personaggi, intervengono in trasmissione numerosi ospiti. Gli ospiti sono come sempre di primo piano. Sono stati annunciati ufficialmente dal programma. Si tratta del virologo Fabrizio Pregliasco; l’epidemiologo Assessore alla Salute della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco; il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti; la sondaggista Alessandra Ghisleri; il presidente di Confesercenti Patrizia De Luise; il presidente dei medici di base Filippo Anelli; i corrispondenti Rai da Londra, Berlino e Parigi Marco Varvello, Rino Pellino e Iman Sabbah; i giornalisti Federico Rampini, Stefano Zurlo, Claudio Velardi e Marco Esposito.

L'emergenza vaccino e gli obiettivi del governo Draghi a Titolo V

Il tema vaccinale è in primo piano. Dopo gli eventi avversi registrati in diversi paesi e la sospensione precauzionale della somministrazione del siero AstraZeneca, sono numerosi e gravi i dubbi sulla campagna vaccinale. Sarà possibile recuperare il tempo perduto, vaccinando l’80% della popolazione entro fine settembre? Come si riuscirà?

Se nell’Unione Europea monta il panico, l’Inghilterra e gli Stati Uniti accelerano con la campagna e le somministrazioni continuano a ritmo serrato. In Italia ci si interroga sull’opportunità di stabilire l’obbligo di vaccino per tutti gli operatori sanitari, e sulla possibilità di istituire uno scudo penale per coloro che il vaccino lo somministrano, mentre sul piano finanziario si attende con concitazione di conoscere i dettagli del decreto Sostegni nella speranza di dare respiro all’economia messa in ginocchio dalla pandemia.

Titolo V, Sileri e De Magistris fra gli ospiti: restrizioni e vaccini in primo piano su Rai3

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.