Covid, Draghi sul vaccino Astrazeneca: "Si riprende da domani"

18 marzo 2021 a

a

a

Covid, il premier Mario Draghi annuncia la ripresa delle somministrazioni delle dosi del vaccino Astrazeneca in Italia a partire da domani, venerdì 19 marzo. "Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell’Ema sul vaccino di AstraZeneca. La somministrazione del vaccino Astrazeneca riprenderà già da domani. La priorità del Governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile".

Astrazeneca, via libera dell'Ema: "Il vaccino è sicuro ed efficace"

Queste le parole del premier dopo il via libera dell’Agenzia europea del farmaco al vaccino della società anglosvedese. L’Ema, l'agenzia europea del farmaco, ha dato il via libera al vaccino AstraZeneca dopo aver esaminato gli effetti collaterali sospetti segnalati. I vertici dell’agenzia europea hanno spiegato che il vaccino "è sicuro ed efficace" e che "i benefici continuano a essere superiori ai rischi" Il comitato di farmacovigiolanza continuerà a lavorare e a raccogliere informazioni sui rischi collegati alla somministrazione dei vaccini. L'Ema ha inoltre escluso, sulla base dei dati disponibili, problematiche legate alla qualità e alla produzione. Così, dopo aver sentito il Ministro della Salute, la Direzione generale della Prevenzione e il Consiglio Superiore di Sanità, Aifa ha reso noto che "sono venute meno le ragioni alla base del divieto d’uso in via precauzionale dei lotti del vaccino, emanato il 15 marzo 2021".

L'assessore Coletto: "Dall'1 aprile in Umbria vaccinazioni per le categorie estremamente vulnerabili"

Pertanto, domani, non appena il Comitato per i farmaci ad uso umano (Chmp) rilascerà il proprio parere, Aifa "procederà a revocare il divieto d’uso del vaccino AstraZeneca, consentendo così una completa ripresa della campagna vaccinale a partire dalle ore 15", riferisce una nota dell'agenzia italiana del farmaco. Ora resta da capire se i dubbi e le paure innescate nella popolazione italiana, ma non solo, dai recenti casi di decessi dopo la somministrazione della prima dose di vaccino saranno fugati o se si riscontreranno ancora le massicce "diserzioni" delle persone chiamate per la vaccinazione, avvenute nei giorni scorsi.

Dl Sostegni, blocco dei licenziamenti e cig Covid fino al 31 dicembre. Fondi per Rdc e vaccini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.