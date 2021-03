Derubata in ospedale muore per lo shock, arrestata infermiera

Christian Campigli 18 marzo 2021 a

Un reato odioso, perché perpetrato contro una vittima innocente. Anziana, sola e ulteriormente indebolita dalla degenza in ospedale. Un luogo che dovrebbe essere il tempio dell'altruismo, della volontà di aiutare i più indifesi e che, in questa terribile storia, diventa al contrario la cornice di una morte inaccettabile. Una donna, ospite del reparto di geriatria del San Salvatore dell'Aquila, è deceduta per il dolore, lo shock e la vergogna di essersi fatta rubare una catenina d'oro. Un regalo dell'amato figlio, custodita gelosamente nel cassetto del comodino posto accanto al suo letto. Non riusciva a darsi pace, ne parlava di continuo e, complice la solitudine, questa condizione di stress l'ha portata a esalare l'ultimo respiro.

Ma in questa storia terribile c'è un presunto colpevole, che gli inquirenti sono riusciti a incastrare ed arrestare. Si tratta di un'infermiera di quaranta anni, che durante la notte, mentre l'anziana riposava, ha rubato (questa la tesi accusatoria) quella catenina d'oro. E non ha provato rimorsi o ripensamenti, nonostante le lacrime e il dolore, ben visibile, della signora. L'operatrice socio sanitaria, abruzzese, nell'ultimo anno si era distinta per aver accumulato molte ore di straordinario, trascorse soprattutto nel reparto Covid. Questa mattina è finita in manette perché avrebbe approfittato non solo della vulnerabilità degli anziani affetti da gravi patologie, ma anche dell'impossibilità di ricevere visite dai parenti, a causa della pandemia, per commettere sei furti di oggetti in oro. I reati sono emersi grazie alle indagini della polizia, coordinata dal pubblico ministero Fabio Picuti.

L’infermiera, interrogata, ha ammesso di “essersi fatta prendere la mano. Ero affranta, i problemi economici in famiglia non cessavano e, causa Covid, si sono aggravati: frigo vuoto e due figli da mantenere. Quando ho visto sul comodino di una degente una collana in oro non ho resistito e l’ho presa quasi senza pensarci. Di qui ho iniziato a prendere altri oggetti e a rivenderli”. Durante il faccia a faccia col magistrato però la donna ha negato l’accusa più grave (“Non avrei alcuna remora a questo punto nell’ammetterlo”). Tuttavia la presenza nel reparto sarebbe confermata dai colleghi, dal suo badge, e dal riconoscimento del figlio della malcapitata signora. In sostanza, gli inquirenti sono convinti che la morte di quell'anziana sia la diretta conseguenza del dolore per il furto subito. E che, quest'ultimo, sia opera dell'infermiera quarantenne. Il crimine contestato dalla procura è infatti quello di “morte per conseguenza di altro reato”. Un'interpretazione che potrebbe, qualora provata in sede di giudizio, spalancare per lunghi anni le porte del carcere all'operatrice sanitaria. Perché se rubare è un crimine odioso, farlo a chi è indifeso e malato diventa una crudeltà ingiustificabile. Che pretende giustizia.

