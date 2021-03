A Dritto e rovescio dibattiti su vaccino, Covid e pubblica amministrazione

18 marzo 2021 a

Come tutti i giovedì, anche stasera 18 marzo su Rete 4 appuntamento con Dritto e Roverscio, il talk condotto da Paolo Del Debbio. Inizio alle ore 21.20 e ovviamente come ormai accade da mesi, al centro della puntata l'emergenza Covid 19 e tutte le problematiche che sono ad essa collegate, non sono quelle sanitarie, ma anche economiche e politiche. Un ospite d'eccezione per il programma di questa sera. E' il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che si confronterà con il conduttore e stando alle anticipazioni si parlerà della produttività degli impiegati nei pubblici uffici con la riforma della pubblica amministrazione che è prevista. L'altro tema sarà la diffusione dello smart working. Ospite di Dritto e rovescio anche il professore Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Con lui Paolo Del Debbio approfondirà gli argomenti relativi ai vaccini, dallo stop temporaneo del farmaco di Astrazeneca, ai presunti effetti avversi che sono stati riscontrati in alcuni soggetti. Quale è la situazione reale? Come procederà la campagna vaccinale nel nostro Paese? E nel resto d'Europa? Argomento importante visto che la velocità della campagna è considerata fondamentale per cercare di contenere il virus. Ovviamente ampio approfondimento anche sulle nuove restrizioni che sono state decise dal governo guidato da Mario Draghi per cercare di limitare la terza ondata di Covid. Il Paese è costretto ad affrontare una dura crisi economica e si moltiplicano i problemi per i commerchianti e le piccole e medie imprese mentre subisce ulteriori ritardi l'approvazione del decreto Sostegno, che è considerato fondamentale. Naturalmente come al solito numerosi e autorevoli ospiti nel corso della puntata. Annunciata la presenza del senatore Gianluigi Paragone; dei deputati Andrea Romano, Stefano Fassina e Andrea Delmastro; del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci e di Mauro Corona. Come tutte le settimane Dritto e Rovescio andrà avanti per tutta la prima serata.

